Maíra Cardi e Thiago Nigro compram mansão de Neymar Jr.

Eles se mimaram! Na quinta-feira, dia 12, Maira Cardi fez um tour pela sua nova casa com o marido, Thiago Nigro. O novo lar da família é uma mansão luxuosa que já pertenceu a Neymar Jr.

No vídeo, a influenciadora digital passeia pelo espaço amplo que ainda será reformado para se adequar ao estilo do casal. A residência, possui 40 banheiros no subsolo, além de bar e estacionamento, no entanto, tudo isso se transformará em uma academia e em uma brinquedoteca, já que Maira está grávida e já é mãe de Sophia, de 6 anos de idade, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar.

Durante a explicação, a coach de emagrecimento diz que pretende ampliar os quartos de funcionários, além de reformar a cozinha industrial e criar uma sala de cinema. A suíte principal conta com um grande closet, mini cozinha, banheiro gigante e até mesmo um escritório para o Primo Rico com vista para o jardim.