Ana Hickmann renova por mais três anos seu contrato com a Record: Ganhei o maior presente de Natal

Ana Hickmann usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 12, para contar que renovou o seu contrato com a Record por mais três anos. A apresentadora do Hoje em Dia postou um carrossel de fotos relembrando sua carreira de 20 anos na emissora.

Ganhei o maior presente de Natal: RENOVEI POR MAIS 3 ANOS COM A RECORD!!! São 20 anos de uma história que foi construída com muito trabalho e muita dedicação.

Em seguida Ana falou que 2024 foi um ano intenso com muitos desafios e até questionamentos:

Depois de um ano tão intenso como foi 2024, tantos desafios e tantos questionamentos se eu ficaria ou não na casa que me deu a chance de começar a minha carreira como comunicadora, agora eu posso dizer de boca cheia e com muita felicidade.

E encerrou:

Eu já tive a chance de fazer muita coisa legal com a Record. Me descobri como apresentadora, fiz muitos amigos, experimentei tantas coisas. Pude ir pro programa matinal, vespertino, em horário nobre, de domingo...Então eu tenho a alegria de dizer que eu continuo!! E já já, se Deus quiser, completo bodas de prata.

Nos comentários, Edu Guedes parabenizou a amada:

Parabéns ! Você merece todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que está em uma emissora que te valoriza como pessoa e profissional! Fez a melhor escolha para o seu futuro, estarei sempre a seu lado te apoiando para o que precisar, amo você.