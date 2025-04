Fora do BBB 25, andreense Daniele Hypolito se emociona ao rever a mãe

Eliminada do BBB 25, Daniele Hypolito viveu um momento especial logo após deixar o confinamento. Nesta terça-feira (8), a ex-ginasta andreense compartilhou nas redes sociais o reencontro com a mãe, Geni — e não segurou a emoção.



No vídeo publicado, Daniele corre para os braços da mãe em um abraço apertado e silencioso, daqueles que dizem tudo. As duas choram e permanecem coladas por alguns segundos, como se quisessem recuperar o tempo perdido. A trilha sonora escolhida para o momento foi a clássica *Como é Grande o Meu Amor por Você*, eternizada por Roberto Carlos.



“Posso não ter ganhado o BBB 25, mas há coisas que o dinheiro não compra. O amor e o carinho de uma mãe”, escreveu Daniele na legenda, ressaltando o valor dos laços familiares após semanas de confinamento.



A atleta deixou o reality no domingo (6), com 50,37% da média de votos, em um paredão contra João Pedro e Maike. A saída da sister surpreendeu os participantes, especialmente Diego Hypolito, seu irmão, que segue no jogo e ficou visivelmente abalado com a eliminação da parceira de dupla.



Mesmo fora da casa, Daniele mostrou que, para além do prêmio, há vitórias que acontecem do lado de fora — e que têm valor incalculável.