Giovanna Ewbank relata susto com desconhecida dentro de sua casa: 'Surreal'

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank viveu uma situação assustadora e inesperada esta semana — e decidiu compartilhar o episódio com seus seguidores nas redes sociais. Segundo ela, uma mulher desconhecida conseguiu entrar em sua casa, se passando por alguém de sua equipe.



“E se eu contar pra vocês que essa semana acordei e tinha uma pessoa desconhecida na minha sala?”, escreveu Giovanna, visivelmente abalada. A mulher teria se identificado na portaria como “Aline” — mesmo nome de uma funcionária da casa — e foi autorizada a subir. “Pensa no susto quando dei de cara com alguém que nunca vi?”, completou a atriz.



Sem entender o que estava acontecendo, Giovanna tentou conversar com a visitante, que, segundo ela, “não falava coisa com coisa”. A desconhecida ainda pediu um abraço, mas diante da situação confusa, a atriz recusou, pediu que ela saísse e acordou o marido, o ator Bruno Gagliasso, que foi atrás da mulher. Ela deixou o local sem resistência.



A história ganhou ainda mais atenção quando um seguidor sugeriu que o caso poderia ter sido premeditado. “Pode ser alguém que já sabia que você conhece bem uma Aline e tentou de propósito se passar por ela pra entrar… Pode ser perigoso”, alertou o internauta.



Giovanna respondeu, revelando mais detalhes do comportamento da mulher: “Pior que ela só ficou sentada na cadeira mesmo, acredita? Repetia que não podia falar nada na frente dos outros, que o Luciano Huck sabia, que precisava de cura…”



Em outro comentário, uma fã questionou a segurança do local. Giovanna confirmou que a situação serviu de alerta e que medidas foram tomadas imediatamente. “Depois a gente reforçou tudo com a portaria, com a equipe lá de casa que já tá com a gente há anos. No fluxo do dia a dia, todo mundo deixou passar, mas poderia ter sido muito pior, né?”



O episódio acendeu o sinal de alerta sobre a importância da segurança, mesmo em condomínios fechados. “Agora tá todo mundo 300% avisado”, garantiu a atriz.