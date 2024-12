Amanda Kimberlly atualiza quadro de Helena, filha de Neymar Jr.

Boas notícias! Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha caçula de Neymar Jr. que esteve doentinha nos últimos dias, usou seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 12, para tranquilizar os seguidores sobre o quadro de saúde da pequena. A modelo ainda fez um desabafo sobre os desafios em ser mamãe de primeira viagem.

Primeiramente quero agradecer pelo carinho e pelas orações. Helena está super bem. Ela ficou dodói nos últimos dias, e fiz a postagem para compartilhar um poucos dos desafios da maternidade (para mim), como mãe de primeira viagem.

Amanda seguiu no texto:

Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estão passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita força para cada mamãe.

E finalizou, falando sobre maternidade:

Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores: a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu. Graças a Deus, já estamos de volta à rotina, então fiquem tranquilos. Obrigada mais uma vez por todo o apoio.

Apenas para relembrar, na última quarta-feira, dia 11, a modelo publicou uma foto em que mostrava Helena internada - e desabafou que ver a pequena assim a deixava sem chão.