Cláudia Abreu volta às novelas após 9 anos e celebra reencontro com público da TV aberta

Depois de quase uma década longe das novelas, Cláudia Abreu está de volta às telinhas da Globo com a estreia de Dona de Mim, nova trama das 7 que começa no dia 21 de abril. A atriz, que não protagonizava uma novela desde A Lei do Amor (2016), dará vida à elegante e enigmática Filipa, personagem casada com o empresário vivido por Tony Ramos.



Apesar do hiato nas novelas, Cláudia nunca saiu de cena. A atriz mergulhou no universo das séries — esteve em duas temporadas de Desalma (2020) e, mais recentemente, protagonizou Sutura (2024), produção da Prime Video. No cinema, escreveu e atuou em peças teatrais, entre elas um monólogo que circula pelo Brasil há mais de dois anos. E foi justamente nesse contato direto com o público que ela reencontrou um desejo antigo e coletivo: voltar à TV aberta.



“O público da TV aberta é muito diferente, no sentido de que ele vê novelas e talvez não tenha acesso ao streaming, ao cinema, ao teatro. E, por acaso, a peça era de graça na rua e tiveram acesso. É muito bom escutar e não abandonar esse público”, conta Cláudia, ao Diário. “É um público que muitas vezes só tem a novela. Então, eu acho que é um reencontro com essas pessoas, uma saudade recíproca, digamos assim.”



Mas o retorno não foi apenas motivado pelo carinho do público. O convite veio em dose dupla: Allan Fiterman, responsável pela direção artística de Dona de Mim, e Rosane Svartman, criadora da novela. A parceria com Fiterman é antiga — os dois trabalharam juntos desde Fera Radical (1988) até o cinema com Berenice Procura (2018). Já com Rosane, o desejo de trabalhar juntas existia há tempos, mas só agora se concretizou.



“O Allan é uma pessoa que sempre digo que o convite dele é irresistível, vou aceitar sem nem saber o que é”, diz. “E a Rosane também já queria muito trabalhar comigo. Então o convite dos dois foi realmente um combo que não deu pra recusar.”



Em Dona de Mim, Cláudia se reencontra com o formato que a consagrou desde a juventude. Mais do que uma volta à TV, sua participação simboliza um gesto de afeto com o público que a acompanha há décadas. “Eu comecei na televisão com 16 anos. São décadas com essa cumplicidade. Não dá pra esquecer esse público.”



Prepare-se: no dia 21 de abril, Cláudia Abreu retorna à TV Aberta — e promete emocionar corações saudosos em horário nobre.