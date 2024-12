Sabrina Sato cancela primeiro ensaio de Carnaval na Vila Isabel por conta de tiroteio

Sabrina Sato compartilhou nas redes sociais o motivo de ter cancelado sua participação no primeiro ensaio da escola de samba Unidos de Vila Isabel na última quarta-feira, dia 11. Algumas horas antes, a apresentador apareceu para os internautas se arrumando e contou como estava ansiosa para participar do evento.

Nos Stories do Instagram, Sabrina apareceu comemorando o retorno.

- Alô, Rio de Janeiro e Vila Isabel, chegamos. Hoje tem nosso ensaio. Esperamos todos vocês. Mamãe está aqui no Rio de Janeiro. Cheguei cedo, fui provar fantasias porque são muitas para o nosso Carnaval da Sabrina. Estava na festa da Zoe ontem. Ela se divertiu mesmo com o braço quebrado. Quero agradecer pelo carinho de vocês. Hoje tem ensaio da Vila Isabel. Será o meu primeiro ensaio na Vila depois de tudo o que aconteceu. Vou poder abraçar e sambar um pouquinho. Vou matar a saudade, disse ela animada, relembrando o aborto pelo qual passou recentemente.

No entanto, a comunidade onde a escola fica localizada enfrentou um tiroteio Morro do Macaco e, por isso, a artista não pode comparecer. Nas redes, Sabrina compartilhou o post da escola explicando o ocorrido.

- Por razões de segurança, infelizmente tivemos que tomar a decisão de cancelar o nosso ensaio de rua desta quarta-feira (11/12). Nossa agremiação lamenta profundamente a violência da qual a nossa comunidade tem sido constantemente vítima. Por mais uma noite consecutiva, os moradores do nosso bairro sofreram com esse problema recorrente da nossa cidade. Conclamamos ao poder público que se faça presente e tome as medidas cabíveis para que a população tenha a sua segurança e o direito de ir e vir garantidos, dizia a nota oficial da escola.