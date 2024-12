Sacha Bali desabafa em A Fazenda 16

Com a vitória de Yuri na Prova do Fazendeiro, a 12ª Roça de A Fazenda 16 agora está formada por Flor, Gui, Luana e Sacha. Com a reta final do programa chegando, os peões começaram a pensar na final e nas estratégias para chegar até lá.

Pensando na eliminação, Sacha conversou com o fazendeiro e revelou para quem vai a sua torcida nessa roça e que acredita na volta de Luana e saída de Flor.

- Acho que a Flor sai e a Luana tem grandes chances de subir, é brigona e tal, afirmou.

- Sim, ela tem personalidade forte. Mas está uma incógnita. Se voltasse os dois ou os três, ia ser ótimo. Minha preferência é o Gui, mas a Luana voltando é perfeito também, concordou Yuri.

- A gente não pode deixar mais isso acontecer. Temos que ganhar as próximas provas de imunidade, falou o ator.

Flor expõe Sheherazade

Após formação definitiva da roça, Flor Fernandez relembrou uma fala de Rachel Sheherazade que viralizou em 2023, onde a jornalista afirmou que não conseguia comprar uma casa e reclamou do salário que ganhava no SBT.

Em conversa com Vanessa e Sidney, a peoa disparou que Rachel, na verdade, tinha um salário de 200 mil reais por mês no SBT e ironizou a fala da atual apresentadora da Record.

- A Shera falou Ah, não ganhava, mas ganhava 200 mil reais por mês, revelou Rachel.

- Ué, 200 mil reais não era bom? Oxe, questionou Vanessa.

- Isso é muito doido, né? É muito relativo, né? A gente que trabalhava com ele, Silvio Santos, nunca ganhava muito bem porque ele falava que a gente tinha que trabalhar fora, que batalhar, continuou a apresentadora.