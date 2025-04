Chega ao fim o noivado de Jesus Luz e Camila Ferrer Stroligo: Não houve briga, nem mágoa

Chegou ao fim! Nesta quarta-feira, dia 9, Jesus Luz usou suas redes sociais para anunciar o fim do seu noivado com Camila Ferrer Stroligo, com quem estava junto desde junho de 2023.

No início do pronunciamento, Jesus explicou que a mensagem é para todos que sempre torceram por eles e que merecem saber sobre o término, com carinho e respeito.

Eu e Camila estamos nos separando. Não é fácil colocar isso em palavras, porque envolve muito sentimento, muita história e momentos que foram profundamente reais e bonitos. Nos separamos não por falta de amor, mas porque a vida, com suas rotinas, desencontros e exigências, acabou nos afastando. Não houve briga, nem mágoa, apenas a consciência de que nosso relacionamento deixou de funcionar como antes, escreveu.

E encerrou:

Peço que torçam pela nossa felicidade, mesmo que agora ela siga por caminhos diferentes. E que nos tratem com o mesmo carinho de sempre, com compreensão e respeito por esse momento tão delicado.