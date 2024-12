Charge - 12 de dezembro de 2024

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, utilizou a tribuna da Câmara para denunciar a insegurança dos trabalhadores terceirizados da unidade da Braskem no Polo Petroquímico de Capuava, no Grande ABC. De acordo com o parlamentar, os funcionários “podem perder a vida a qualquer momento”.

Feito na sessão ordinária do dia 28, o pronunciamento relembrou as mortes de dois funcionários da empresa Tenenge que faziam a manutenção de um tanque da petroquímica em 22 de junho de 2023 – outros cinco ficaram feridos. “Quanto aos quem já faleceram, só pedimos a Deus para que estejam na graça divina, mas os que lá estão podem perder a vida a qualquer momento”, disse Vicentinho.