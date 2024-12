Cicinho futuro presidente da Câmara? Improvável, mas...

As especulações tomaram conta da Câmara de São Caetano na última sessão do ano e também da atual legislatura, na terça-feira. Em meio a risos e brincadeiras, levantou-se a possibilidade, pouco provável, de que o vereador reeleito Cicinho Moreira (PL) assuma a presidência da Casa para o biênio 2025-2026. Parlamentar de segundo mandato, o primeiro como efetivo, o liberal, no entanto, corre por fora na disputa pelo comando do Legislativo. No momento, o nome mais forte é o do atual líder de governo, Gilberto Costa (Progressistas), que exerce atualmente seu sexto mandato, mas nunca ocupou cargo na mesa diretora. Outro nome aventado é o do médico Marcos Fontes (Progressistas). Ocorre que os dois vereadores têm currículos pesados – Gilberto, com passagens pela Secretaria de Esportes e Chefia de Gabinete em gestões anteriores, e Fontes por vários cargos administrativos na área da Saúde. Assim, não seria surpresa se ambos fossem convidados pelo prefeito eleito, Tite Campanella (PL), para compor o primeiro escalão – o liberal, vale lembrar, afirmou ao Diário que anunciará o secretariado no dia 16. Assim, o campo ficaria aberto para uma possível candidatura de Cicinho.

Contra o tráfico

A Câmara Federal aprovou o projeto 397/23, de autoria dos deputados Alex Manente (foto) e Amom Mandel (AM), ambos do Cidadania, que cria o programa Voo para a Liberdade, para combater o tráfico de pessoas em aeronaves nacionais e estrangeiras e em aeroportos do País. O texto determina a realização de campanhas para orientar passageiros a detectar atitudes suspeitas ligadas ao tráfico de pessoas e ensinar como denunciar o crime e solicitar ajuda. O texto ainda precisa ser votado pelo Senado.

Orçamento – 1

A Câmara de São Bernardo aprovou nesta quarta-feira, com 25 votos favoráveis. a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025. O texto, enviado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e que prevê orçamento de R$ 6,7 bilhões para o primeiro ano de mandato de Marcelo Lima (Podemos), foi aprovado sem alterações, seguindo o parecer favorável da Comissão Mista que analisou o projeto. O montante é cerca de R$ 300 milhões inferior ao projetado para este ano (R$ 7 bilhões).

Orçamento – 2

O presidente da Comissão Mista da Câmara que analisou o projeto, vereador Fran Silva (Avante), destacou a gravidade da defasagem e seus possíveis impactos na gestão da cidade. “Querendo ou não, isso faz muita falta para uma cidade tão grande como São Bernardo. Essa redução vai atrapalhar o prefeito eleito”, comentou. Ainda segundo a LOA, a Saúde contará com orçamento de R$ 1,328 bilhão, enquanto a Educação terá R$ 1,359 bilhão.

Despedida

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior (PT), fez sua despedida, na terça-feira, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, tendo en vista que não conseguiu se reeleger. O petista assumiu o comando do colegiado de prefeitos em fevereiro. “Fico feliz de estar encerrando o mandato como presidente do Consórcio. Sempre acreditei nessa governança regional coletiva”, destacou.

Selic

Em sua última reunião de 2024, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anunciou alta de 1 ponto porcentual para a Selic, que pulou de 11,25% para 12,25% ao ano. A decisão foi unânime. Em comunicado, o colegiado já antecipou a previsão de mais dois aumentos “de mesma magnitude” nas reuniões de janeiro e março de 2025, o que levaria a taxa básica de juros para 14,25%.