Paulo Serra: 'meu legado é ter resgatado o amor dos andreenses pela cidade'

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), encerra seu segundo mandato no próximo dia 31 e afirma que o maior legado de seu governo é ter resgatado o amor da população pela cidade. Destaca, ainda, que o principal marco de sua gestão foi ter reconectado os cidadãos ao poder público e que deixa a Prefeitura com sentimento de dever cumprido.

“Sem dúvida, meu maior legado é o amor pela cidade que resgatamos no coração dos andreenses. Tenho um misto de sentimentos (em relação ao fim do mandato). Saudade, tristeza e alegria por estar no comando da cidade onde nasci e que meus pais nasceram. Carinho e saudade se misturam com o bom sentimento de encerrar um ciclo com a sensação de dever cumprido, porque conseguimos tirar muita coisa do papel”, afirmou o prefeito durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Serra destacou, também, que o conforta o fato de a cidade ter escolhido um governo de continuidade e de ter feito um sucessor, fato inédito na história política da cidade. Afirmou não ter dúvidas de que Gilvan Junior (PSDB) vai manter o ritmo de trabalho e o modelo de gestão que implementou.

Ao fazer analogia da Santo André que assumiu à de agora, o tucano afirmou que tem números que são muito significativos, como a questão do endividamento versus investimento. “A cidade, em 2017, tinha capacidade zero de investimento e R$ 3,5 bi de dívida. Hoje a cidade tem R$ 1,4 bilhão, ou seja, quase 60% de redução da dívida, e uma capacidade de investimento que é 1.000% maior. Tiramos do papel R$ 1,5 bi em obras. Então, esse modelo de gestão que acabou com privilégios e enxugou a máquina (pública) e a deixou mais eficiente, efetivamente, funcionou. Mudou a credibilidade da cidade. Hoje o mercado reconhece que a cidade tem uma gestão responsável e que criou, paralelo a isso, uma rede de proteção social das pessoas”, ressaltou.

MOMENTOS

Ao relembrar momentos e obras marcantes de seus mandatos, Paulo Serra destacou a entrega de óculos inteligentes apara alunos com deficiência visual da rede municipal de ensino. “Esse óculos transformam imagens em áudios. É uma tecnologia de Israel. A entrega foi o momento mais emociante da gestão na questão de entregas. Um aluno, os óculos reconheceram a mãe dele e falou no fone, no ouvido dele, que era a mamãe e ele chorrou, porque para ele é como se tivesse enxergado a mãe pela primeira vez. Ela estava na frente dele e os óculos avisaram. Esses óculos leem para o aluno, transformam livros em áudios. Então, o aluno passa a ler, escolher roupas, a ir no mercado. Então, foi emocionante”, afirmou.

Entre as obras entregues, Serra destacou a revitalização do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, o qual afirmou fazer parte de memórias de sua infância. “De obra impactante, tem um símbolo. Claro que o (complexo) Santa Teresinha vai ficar marcado, porque é a maior obra viária da história, mas o Carlos Gomes é uma obra que foi muito emocionante também. A gente recuperar esse símbolo, que correu o risco de ser demolido e que conseguimos resgatar e hoje está lá ativo”, afirmou.

FUTURO

Paulo Serra, que é presidente do diretório estadual do PSDB, destacou que não vai deixar a vida pública após encerrar seu mandato. Afirmou que acredita na boa política e que pode replicar o que implementou em Santo André em nível estadual e federal, além de, logicamente, ajudar Gilvan.

“Vou continuar na vida pública, até pela alegria do que a gente conseguiu implementar na cidade, essa relação com as pessoas. Quando a gente se dedica, planeja, estuda e faz uma boa equipe, a coisa se transforma. É possível fazer da política um instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor. É possível fazer isso no âmbito estadual e no federal. Então vou estar disponível. Pode ser parecer uma resposta tucana, porque tucano tem a fama de ficar em cima do muro, mas ainda não tenho nada definido”, disse o prefeito, que não descarta concorrer a deputado ou senador. A entrevista completa está disponível nos canais do Diário.