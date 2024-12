Santo André anuncia mais dois reforços para o Paulista

Os medalhões são exceção no elenco do Santo André para 2025. Entre os reforços anunciados até o momento, apenas seis atletas ultrapassam a faixa dos 30 anos, e o clube dá sequência à renovação com o anúncio oficial de mais dois jovens reforços.

Uma das novas contratações trata-se do ponta-direita Nycollas Lopo, 21 anos. O atacante fez parte das categorias de base do Santos e do Corinthians, mas chega ao Ramalhão em uma parceria regional. O jogador tem contrato ativo com o São Bernardo FC, pelo qual atuou nesta temporada, e agora chega ao Santo André por empréstimo para a disputa do Paulista da Série A-2.

Lopo estreou no time profissional do São Bernardo FC em junho pela Terceira Divisão do Nacional. Desde então, teve poucas oportunidades com o técnico Ricerdo Catalá, e agora vai ajudar o Ramalhão na busca pela elite do futebol estadual.

Também com 21 anos, a outra novidade no elenco é o volante Pedrinho, velho conhecido do treinador Gilson Kleina, já que trabalharam juntos no início deste ano, no Campeonato Paranaense, quando defendiam a camisa do Cascavel. Em 2024, o meia também esteve no Toledo-PR, pelo qual jogou a terceira divisão do Paranaense.

Assim como Lopo, Pedrinho chega ao Santo André por empréstimo até o término do campeonato estadual.

Os reforços já estão com o restante do elenco na preparação para o primeiro compromisso oficial do ano, diante do Capivariano, no dia 15 de janeiro.