Sabrina Sato fala sobre susto com acidente da filha, que quebrou o cotovelo: - Eu chorei mais que ela

A filha de Sabrina Sato curtiu sua festa de aniversário de seis anos de idade com o braço engessado após sofrer um acidente enquanto andava de hoverboard e acabar quebrando o cotovelo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a apresentadora contou que chorou muito com o susto de saber que Zoe havia se machucado.

A artista começou relembrando que a pequena estava na casa do pai, Duda Nagle, quando sofreu a queda.

- Ela já estava andando de hoverboard lá em casa. O Nicolas [Prattes] tinha dado um de presente para ela e o Duda deu outro para ficar na casa dele. Ela estava de capacete e tudo, mas tinha que estar com a cotoveleira também, aí caiu, machucou e quebrou.

Sabrina relata que saiu correndo para encontrar a filha no hospital assim que recebeu a ligação do ex-marido sobre o acidente. Zoe agora tenta se adaptar à rotina com o braço imobilizado enquanto se recupera.

- Na hora o Duda me ligou, e eu fui correndo pro hospital encontrar com eles. Agora estamos grudadas, acordando a madrugada inteira, porque ela não consegue achar uma posição certa pra dormir até se adaptar com o gesso.

A famosa ficou abalada com a fratura e diz que chorou mais que a herdeira, mas que agora tenta ver o lado positivo da situação.

- É muito difícil, eu chorei muito. Eu chorei mais que ela, mas hoje a gente tá aqui comemorando o aniversário dela. Ela tá feliz, se ela se machucou é sinal que é uma criança que brinca, se joga, que é corajosa. Então acho que a gente tem que ver tudo pelo lado positivo.

Para poder cuidar da herdeira, ela acabou precisando faltar à algumas gravações do The Masked Singer, reality show musical da TV Globo na qual é jurada.

- Fiquei três programas em casa, mas a Globo foi super carinhosa comigo.