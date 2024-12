No SBT, Daniela Beyruti tenta acertar. Mas precisa se cercar melhor

Com a Globo bem na frente, Band e Rede TV! muito atrás, é de se esperar, para os próximos tempos, a disputa de sempre entre Record, hoje na vice-liderança, e SBT na terceira posição desde a pandemia.

Tamanha a obviedade, fica até meio esquisito repetir, mas toda e qualquer mudança nesta classificação das TVs, só acontece quando uma consegue acertar mais no atacado que a outra. Ou seja, promover um conjunto de iniciativas superior ao da concorrente.

Data hoje, a Record é quem tem essa situação. É melhor organizada. Há no SBT, agora sob nova direção, todo um esforço em rapidamente colocar ordem na casa, mas não sem antes pagar o preço de ter ficado tanto tempo sem investir em seus próprios produtos.

Isto tem que ser rapidamente corrigido e a impressão que se tem, do lado de fora, é que a hoje a sua executiva número um, Daniela Beyruti, está inteiramente empenhada neste trabalho de reconstrução.

Tem revelado desejo de acertar e botar a casa em ordem, sabendo que isto só será alcançado com a força do trabalho em conjunto.

Mas tem errado numa coisa: não soube, até aqui, entre os seus diretores, montar uma equipe de trabalho à altura. De televisão mesmo, de verdade, praticamente nenhum dos que diretamente ao seu lado, entende rigorosamente de nada. Vivem de palpites e de achar isso ou aquilo, sem ter convicção ou conhecimento de nada. Não há, entre os que lá estão, um único com um histórico capaz de, quando for necessário, dar a ela o apoio que necessita.

Um dos méritos principais de Silvio Santos, para chegar onde chegou, foi sempre de saber se cercar bem, ter por perto pessoas suficientemente capazes de intervir e consertar os erros que muitas vezes cometeu.

Para a Daniela, está faltando isso. Muito disso. Mais que montagem de grade ou busca de novas atrações, precisaria ser esta a sua principal preocupação.

TV tudo

Pingo nos is

Palpiteiros e os que acham têm de montão, mas só nos dedos de uma mão cabem os nomes dos que verdadeiramente sabem montar grades de TV.Porque não é só o olho no peixe. Tem o gato também.

Por que isso?

Acima se mostrou a ordem, em se tratando de audiência, que as TVs estão colocadas, então raciocina comigo: se Record, SBT e Band, no fim da tarde, início de noite, oferecem ao público o mesmo tipo de programa, quem é que sai ganhando com isso? Precisa responder?

Não por acaso

Entre os votos de boa sorte recebidos pelo Datena em sua estreia no SBT, incluiu-se o de Pablo Marçal. O seu adversário, o da cadeirada, nas últimas eleições em São Paulo. Marçal que deseja mesmo entrar para a televisão. Já andou sondando a Band e agora vai gravar piloto do Casos de Família.

Tem uma nova

Entre as estreias que o SBT deseja promover no primeiro trimestre do ano que vem, pode-se anunciar o desejo de ter algo similar ao Altas Horas. Um musical, nos moldes do programa do Serginho Groisman. Nomes em pauta: Yudi Tamashiro e Tiago Abravanel.

Refrescar

Os canais de jornalismo, em se tratando dos nossos, podem muito bem cumprir a missão de bem informar, mesmo que para isto não fiquem o tempo todo na política, economia e outros do mesmo gênero. A CNN Brasil, deve-se reconhecer, é que mais diversifica a sua programação, com esporte, música e outros temas variados, sem se desviar de outros temas.

A propósito

Em se tratando de canal de jornalismo, a TV Jovem Pan está em negociação com Thalita Oliveira, com passagens na Santa Cecília de Santos, afiliadas da Globo e Record, para apresentação de um novo programa.Piloto gravado e em análise.

Cronograma

Depois de uma passagem pela Argentina, os trabalhos de A Esperança agora acontecem no Rio de Janeiro, com a direção de Rudi Lagemann. As gravações, num total de 25 episódios, serão concluídas em março.

Caso a caso

Danilo Gentili e o SBT – para todos os fins e efeitos, e de acordo com o contrato renovado em 2023, ele tem mais um ano pela frente. Mas na maioria dos contratos em vigor, a duração desses compromissos não é mais um ponto fundamental. O rompimento pode acontecer a qualquer tempo mediante prévio aviso. Danilo, em suas entrevistas, tem dito e repetido que pretende se dedicar ao YouTube.





Bate-Rebate