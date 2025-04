Lucas Souza detalha sua relação com a moda: - Não sou consumista

Lucas Souza é super engajado no universo da moda e adora acompanhar quais são as tendências do momento, além de criar conteúdos nas redes sociais em que surge montando looks como parte da trend Get Ready With Me, na mostra aos seguidores seu processo de preparação para um evento ou compromisso.

Em uma de suas publicações, o ex-participante de A Fazenda revela na legenda que simplicidade é algo que define o seu estilo.

- Eu sou uma pessoa simples no meu dia a dia. Me resume bem a simplicidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um período que me dá uma louca. Quero causar, quero chamar atenção, quero que as pessoas me vejam. Eu tenho isso ao mesmo tempo. Mas é difícil algumas coisas na internet, porque eu não gosto de ficar me posicionando sobre determinadas coisas. Eu acho que já passou essa fase para mim.

Lucas diz que gosta muito de consumir moda e que acompanhou tudo o que estava acontecendo na semana de alta costura em Paris. No entanto, declara que não é adepto de grifes caras e que não tem interesse por marcas, priorizando peças que sejam do seu estilo ou produzidas nacionalmente.

- Em relação à moda, em relação aos looks, eu adoro, eu adoro consumir. Eu sei que eu adoro consumir moda, eu fico acompanhando. Obviamente, eu não consumo essas marcas até porque são marcas caras, não fazem parte da minha condição ainda. E eu acho que se um dia fizerem parte da minha condição financeira, eu não vou, eu não tenho essa necessidade de consumismo, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu consumo marcas. Eu consumo roupas que eu acho que têm a ver com o meu estilo, principalmente prezo por marcas brasileiras.

Em seguida, usa o seu visual usado em uma premiação como exemplo para a sua visão sobre o consumo de marcas.

- Quando eu vou, por exemplo, na São Paulo Fashion Week, eu adoro ficar vendo as referências. Inclusive, no Prêmio Kawai, eu usei uma roupa que ela era muito chamativa, mas ela tinha todo um conceito por trás que era aquela questão da pirataria. Então, ele colocou diversos logos de marcas escritas erradas e que relata que as pessoas às vezes preferem usar uma roupa que está usando o termo, o nome escrito de uma grife, o nome escrito errado, do que uma roupa de uma marca brasileira. Então, eu sempre prezo por isso, sabe?

O artista esclarece que não é uma pessoa consumista, mas sim um grande admirador da moda e busca sempre ser fiel ao seu público, se aproximando dos seguidores e mostrando visuais que eles também possam montar.

- Sou uma pessoa que gosta, consome moda, mas não sou consumista. Porque eu vejo que muitas blogueiras, muitos blogueiros, eles pregam o consumismo, sabe? Não é uma ideia de estilo, não é uma ideia de... para onde seguir. Quem vê ali, quem consome é a massa, mas que não consegue adquirir aqueles itens daquela pessoa. Então, meio que se afasta do seu público. E a minha ideia é não me afastar do meu público, e sim se aproximar o máximo possível.

E finaliza com a reflexão:

- Eu entendo que a gente faz publicidade, porque é para as pessoas consumir, mas aí até que ponto eu vou ficar promovendo marcas que o meu público não vai ter acesso?