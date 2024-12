Morando revela que já sente saudade do Paço

Faltando pouco mais de 15 dias para concluir seu segundo mandato, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), revelou que já está sentindo saudade do Paço, que será comandado, a partir de 1º de janeiro, por Marcelo Lima (Podemos). Em vídeo publicado nas redes sociais, o atual chefe do Executivo relembrou passagens marcantes de seus oito anos de governo, como a abertura do Hospital da Mulher e do Bom Prato, a conclusão do projeto do Piscinão do Paço e melhorias na Educação, entre outras. “É, pessoal, a saudade já está batendo forte. Gratidão por esses oito anos de muito trabalho e conquistas. Cheguei em 2017 com vocês, mas nossa luta por mais qualidade de vida não vai parar”, garantiu o tucano. Na segunda-feira, Morando participou de formação para prefeitos recém-eleitos e gestores públicos promovida na Capital pelo Instituto Iter, o que sugere que o tucano segue disposto a adquirir conhecimento sobre gestão e que, provavelmente, não deve ficar muito tempo afastado da vida pública.

BASTIDORES

Renúncia

O vereador de Mauá Ozelito José Benedito, o Irmão Ozelito (Podemos, foto), apresentou, durante a sessão ordinária de ontem, renúncia ao mandato por motivos de “ordem pessoal”. Com isso, o suplente Edson Carlos Cunha dos Santos, o Edson Carlos Psicólogo (Podemos), foi convocado para assumir a cadeira e atuará até o fim desta Legislatura, que se encerra em 31 de dezembro. Irmão Ozelito candidatou-se à reeleição e obteve 2.316 votos, insuficientes para conduzi-lo novamente à Câmara.

Bons fluidos

Os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT) e Atila Jacomussi (União Brasil), bem como o prefeito de Mauá. Marcelo Oliveira (PT), e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), desejaram pronta recuperação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se recupera da cirurgia de emergência na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva. “Independentemente da posição política, sou cristão e não desejo mal a ninguém”, escreveu Atila.

Orçamento

A Câmara de São Bernardo vota hoje, na última sessão ordinária deste ano, o orçamento da Prefeitura para o próximo exercício. Segundo a peça enviada ao Legislativo pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), seu sucessor, Marcelo Lima (Podemos) terá R$ 6,7 bilhões para administrar no primeiro ano de mandato, valor 4,1% inferior, em termos nominais, ao projetado para 2024. O projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual) recebeu parecer favorável da Comissão Mista da Casa.

Indicações aprovadas

A Câmara de São Caetano aprovou ontem, por 15 votos favoráveis e apenas um contrário, a indicação de Silvia de Campos para o cargo de presidente e Rodrigo Gonçalves Toscano para a vice-presidência da Regula São Caetano (Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais). Após a sabatina realizada no último dia 3, a Comissão de Arguição emitiu parecer técnico no qual destaca que os indicados ao cargo demonstraram vasto conhecimento técnico e administrativo, essenciais para o exercício das funções.

Isenção

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) comemorou a aprovação ontem, pela Alesp (Assembleia Legislativa), por 53 votos a 10, de projeto do governo do Estado que isenta veículos leves movidos exclusivamente a hidrogênio ou híbridos (combustão e elétrico) do pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). O benefício vale no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.