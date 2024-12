Obituário - 11 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Inez Ambrozio Sermim, 83. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Rocha Neves Leite, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gonçalves de Andrade, 80. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Camilo Manoel da Rocha, 76. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Mário Roberto Rocha Ferraresi, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Marina Pereira da Silva, 73. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bento da Costa Lopes, 71. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Odete Antonia Gaspar, 71. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandir Favaro, 68. Natural de Irapuru (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Rovarão, 67. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Ferreira dos Santos, 64. Natural de Uruburetama (Ceará). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Virgílio Tareloff, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Arnaldo Rodrigues de Lima, 62. Natural de Piquet Carneiro (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Nogueira, 60. Natural de Quatá (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Adalberto Fernando Orlando, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Humberto Xavier, 58. Natural de Nova Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Vigilante. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan de Oliveira, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Motorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Tondi, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roseli de Facio Pereira Cruz, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Marcio Ailton Rodrigues, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Auditor de qualidade. Da 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Flávio Carneiro Giraldes, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Maurici Alves Toledo, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Raymunda Maria dos Santos, 87. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Vale da Paz.

Maria de Lourdes de Jesus, 78. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefina Gonçalves, 76. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Carlos Melendes, 74. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

João Vieira da Silva, 73. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Hugo Bispo dos Santos, 70. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

João Nunes da Silva, 91. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.