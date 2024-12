Palavra do Leitor - 11 de dezembro de 2024

Direito de S.Bernardo

‘Gestão Rodrigo Gago deteriora finanças da Faculdade de Direito’ (Política, dia 8). Excelente reportagem do jornalista Wilson Guardia sobre a situação da Faculdade de Direito de São Bernardo. Ela foi criada nos anos 60 pelo então prefeito Higino de Lima para atender a escassez de advogados na cidade. Subsidiada pela Prefeitura de São Bernardo, já não atende esse quesito mais. O vestibular foi entregue de bandeja para a PUC, que a lotou de forasteiros. Os contribuintes municipais têm que fazer constantes suplementações de verbas por meio da Prefeitura para bancarem alunos de fora da cidade. Solução tem três opções: privatização (transferir seu controle para alguma universidade particular), transferir ao Estado (USP) ou transferir para o governo federal por meio da Universidade Federal do ABC.

Moyses Cheid Junior

Capital

Intolerância Religiosa

‘Queria matar, mas lei não permite, diz denunciado por intolerância religiosa’ (Setecidades, dia 6). O Diário, por meio de reportagem de Thainá Lana, nos trouxe, não da primeira vez, reflexão muito importante que é a intolerância religiosa. Como podemos ser intolerantes com crianças e adolescentes que vivem abaixo da linha da pobreza, que passam fome, que encontram-se fora das escolas? Podemos ser intolerantes com as guerras, o machismo, a corrupção e os corruptos em todas as áreas e organismos. E podemos trocar, de vez, a intolerância religiosa pela empatia e pelo amor incondicional, pois Deus é ecumênico e por essa razão abençoa os ateus, agnósticos, incrédulos e a todas as religiões, credos e a fé de todos.

Cecél Garcia

Santo André

Gastos públicos

As recentes eleições municipais expuseram o fracasso do PT nas urnas e o pacote fiscal divulgado semanas atrás expôs a dificuldade do governo em lidar com gastos. É um governo dado a gastar sem medida e hoje está em dificuldade, uma vez que a dívida está em R$ 9 trilhões. Mas para o PT nunca foi difícil buscar os vilões para justificar seu fracasso. Culpou Campos Neto, quando o futuro presidente do BC, Gabriel Galípulo, votou a favor do aumento da taxa de juros. Culpou também a Faria Lima, os super-ricos, até a Lava Jato, Temer, Paulo Guedes, Bolsonaro e empresários, justamente aqueles que oferecem empregos à população. É um governo que só olha para o retrovisor. Toda preocupação da economia petista se restringiu em taxar e arrecadar. Aí está o resultado. Cavaram até o fundo do poço e já não têm de onde tirar. Agora querem lançar mão dos fundos nacionais. O povo, o eterno desinformado, ainda não se deu conta do rombo, mas está sentindo no bolso cada vez que vai ao mercado.

Izabel Avallone

Capital

PM violenta – 1

‘Após prisão de policial. Tarcísio admite erro sobre câmeras corporais’ (Setecidades, dia 6). O governador Tarciso de Freitas traiu seu eleitorado. Ele fez a campanha toda afirmando que acabaria com as câmeras nos uniformes dos policiais caso fosse eleito, o que fez com que angariasse muitos votos da extrema direita bolsonarista, e agora, no poder, faz outra coisa. Nada contra uma mudança de postura vinda com o reconhecimento de seu erro, e ainda bem que mudou para o bem da população, mas ganhar uma eleição prometendo uma coisa e no mandato realizar outra, exatamente a proposta do seu adversário, pode se dizer que a eleição em São Paulo foi uma fraude. Tarcísio é um farsante!

José Alencar Marcon

Santo André

PM violenta – 2

O missivista Marcelo Mello dos Santos, de São Bernardo, referindo-se à reportagem de Setecidades ‘Tarciso admite erro sobre câmeras corporais’, publicada no dia 6, lembra de forma apropriada que os policiais militares estão se infiltrando em várias áreas, inclusive nas escolas (Violência policial – 2, dia 7). Imaginem esses mesmos PMs, que não se controlam no uso de sua força, sendo responsáveis pela disciplina nas escolas cívico-militares! Tragédias anunciadas.

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano