Tigre confirma saídas e indica chegadas para 2025

Já em preparação para as disputas do Paulistão e da Série C do Brasileiro em 2025, o São Bernardo FC faz ajustes no elenco com a saída de peças que foram importantes neste ano e a chegada de reforços.

Além do ex-capitão Rodrigo Souza e do atacante João Carlos, que já tiveram as saídas confirmadas, outra ausência no Tigre será a de Kayke, artilheiro na última edição da Terceira Divisão nacional, com dez gols, ao lado de Paulo Sérgio, do Náutico.

O atleta teve a contratação anunciada oficialmente pelo Figueirense, de Santa Catarina, e será adversário do Aurinegro na próxima Série C. Outra saída importante foi a do veterano Silvinho, 34 anos, anunciado no início da semana pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O meia estava no clube desde 2022 e, neste ano, fez 31 jogos sob o comando do técnico Ricardo Catalá.

O zagueiro Anderson Conceição e o lateral-direito Vitor Ricardo também deixaram o Tigre, mas continuarão formando dupla defensiva, desta vez no Boavista-RJ.

Já o argentino Cristaldo busca um novo destino após o término de seu contrato, com apenas quatro jogos disputados pelo São Bernardo.

Diante de tantas ausências é preciso reforçar o grupo. O único anúncio oficial do clube até o momento foi o do retorno do atacante Léo Jabá, que já pertencia à agremiação, mas estava emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal.

Mesmo assim, Jabá não será a única cara nova no elenco, já que o zagueiro Miguel Alcantara, 24 anos, que defendia o Bagé-RS, já foi registrado oficialmente pelo Tigre, mesmo sem o anúncio oficial.

O nome do zagueiro Matheus Salustiano, atualmente no Guarani, e que já esteve no Aurinegro entre 2022 e 2023, também é conversado no time, e as negociações para sua contratação devem ser concluídas nas próximas semanas.

O elenco tem agora 16 atletas para o Estadual, que terá início em 15 de janeiro.