Carla Diaz desativa comentários em rede social após críticas à sua aparência

Carla Diaz completou 34 anos no último dia 28 e compartilhou registros da comemoração na quinta-feira, 5, em suas redes sociais. Seu seguidores e fãs se assustaram com o novo visual da atriz e questionaram se ela realizou procedimentos estéticos.

"Quem é essa? É a Carla Diaz? Perdeu a noção nos filtros e Photoshop", escreveu um. "Gente, que diferente que você está. Cuidado com o excesso de procedimentos faciais", alertou outro. "Sou muito fã dessa menina, mas juro que não reconheci", comentou um terceiro.

Após as críticas, a ex-BBB, que está realizando um intercâmbio em Nova York, desativou os comentários da publicação. No entanto, internautas seguiram comentando sobre a sua aparência em outras postagens.

Em julho de 2018, Carla Diaz realizou uma rinoplastia. Outros procedimentos estéticos não foram compartilhados.