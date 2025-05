Gilberto Gil aparece ao lado de Preta Gil e revela alta hospitalar da filha

Preta Gil foi diagnosticada com câncer em 2023 e, após passar um ano inteiro fazendo procedimentos e quimioterapia, conseguiu entrar em remissão. Infelizmente, em agosto de 2024, ela revelou que o câncer havia voltado em quatro lugares diferentes. Com isso, iniciou uma nova fase do tratamento, que contou com uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores.

Durante os 55 dias que ficou internada, a famosa recebeu o carinho de amigos e familiares. Desde então, a artista segue com tratamentos, tem planos de ir ao exterior em busca de novos métodos e chegou a passar por duas novas internações, além de passar constantemente em hospitais para exames.

No dia 7 de maio, Gilberto Gil e Flora Gil postaram uma foto ao lado de Preta mostrando que mais uma vez ela teve alta hospitalar e está em casa. A informação veio depois de um post feito por Carolina Dieckmann nas redes sociais, no qual ela mostrou que havia feito uma visita à amiga de longa data, que precisou ir ao hospital mais uma vez para fazer exames.

Na legenda da publicação com a foto em família, o cantor escreveu:

Preta de volta em casa.