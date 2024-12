Pai de Viih Tube faz reflexão nas redes sociais e levanta suspeita de reconciliação com a filha

Pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, fez uma reflexão nas redes sociais na última segunda-feira, dia 9, em que levantou suspeitas de uma possível reconciliação com a filha. O empresário revelou que estava afastado da influenciadora no fim de outubro.

No Instagram, ele publicou uma mensagem religiosa e fez um comentário sobre ter aprendido a lição:

Obrigado meu Deus, o seu tempo não é meu tempo, hoje sei disso! Obrigado por colocar as peças de volta no lugar! Fui obrigado a tomar um puxão de orelhas suas para aprender a lição, agora nunca mais erro, sete meses na espera e eu queira do meu jeito, fui obrigado a sair de cena e esperar você meu Deus cumprir o que havia prometido, que seria no seu tempo, pois eu ainda não estava preparado!

Vale lembrar que, em uma foto de comemoração ao seu aniversário, Fabiano expôs que não estava falando com Viih:

Este aniversário representa muito mais que mais um ano. Representa uma vitória pessoal, uma batalha vencida e, principalmente, o renascimento de alguém que acreditou na possibilidade de uma vida mais leve e com propósito. E, acima de tudo, estar aqui, inteiro e presente, é o que me faz ver o quanto tudo isso valeu a pena. As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e hoje eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente, filha!