Pery Cartola prepara cerimônia de posse ‘inesquecível’

O vereador Pery Cartola (Cidadania) está à frente da organização da cerimônia de posse do prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos); da vice, Jessica Cormick (Avante); e dos vereadores que vão compor a próxima legislatura. Com 9.915 votos, o parlamentar foi o mais votado nas eleições de outubro e, como determina o regimento da Câmara, assumiu a responsabilidade de coordenar o evento, que ocorre no dia 1º de janeiro.

“Os preparativos estão caminhando bem. Já iniciamos reuniões com o grupo de apoio, composto de integrantes da Câmara, do jurídico e do departamento de Compras, além de representantes do prefeito eleito. Estamos discutindo todos os detalhes para que seja uma cerimônia inesquecível para os munícipes, os eleitos e seus familiares”, afirmou o vereador.

Segundo Pery, os encontros ocorrem semanalmente, às terças-feiras. “É um momento especial, e estamos cuidando de tudo com muito carinho para que seja uma celebração marcante para todos.”

O vereador reforçou a importância de transformar a posse em uma celebração acessível e organizada para todos. “Estamos trabalhando com dedicação para fazer um evento inesquecível. Será um momento de alegria, união e renovação dos compromissos com a cidade.”

DEMOCRACIA

Pery, que já presidiu a Câmara no biênio 2017-2018, é um dos principais nomes na cidade do Cidadania, partido que lançou o deputado federal Alex Manente como candidato à Prefeitura e foi derrotado por Marcelo Lima no 2º turno.

Apesar de não ter apoiado Marcelo durante a campanha, Pery ressaltou o respeito à democracia e a importância de organizar uma cerimônia à altura do momento. “Não vejo problema nenhum em conduzir a posse do Marcelo Lima. Na verdade, é a segunda vez que faço isso. Há oito anos, eu lhe dei posse como vice-prefeito e, agora, como prefeito. Ele foi vereador comigo. Tenho muito carinho e respeito por ele”, destacou.

Para o vereador, o encerramento das eleições marca um novo ciclo. “A democracia é isso: precisamos respeitar todos os lados. Minha missão é garantir que o evento seja bem organizado e digno de sua importância. Faria isso por qualquer eleito. Porém, sendo o Marcelo, é ainda mais especial.”