Elenco de Yellowjackets revela que experimentou comidas brasileiras

É do Brasil! Durante o painel da Paramount +, que aconteceu no último sábado, dia 7, na CCXP24, o elenco de Yellowjackets revelou que experimentou comidas clássicas brasileiras - e até nosso drink clássico! Na entrevista, Sophie Nélisse, que interpreta a versão jovem da Shauna Sadeck, contou que está sendo muito bem recebida pelo país e disse:

- Eu comi pão de queijo!

Já Jasmin Savoy Brown, que vive a versão jovem da Taissa, compartilhou que bebeu caipirinha:

- Adorei caipirinha de morango!

Vale lembrar que elas vieram divulgar a terceira temporada da série, que lança no dia 14 de fevereiro, e vai continuar o enredo que teve início em 2021. Durante o painel, foi mostrado o trailer da nova temporada e os fãs puderam ver o retorno de Ella Purnell como Jackie e a estreia de Hilary Swank no elenco!

Além dessa série, outra produção também subiu ao palco: Dexter: Pecado Original, que vai contar a origem dos personagens da sucesso Dexter. O elenco acompanhou o painel e nomes como Patrick Gibson, que interpreta o protagonista; Patrick Dempsey, conhecido por seu papel de Derek em Grey's Anatomy e que interpreta Aaron Spencer; e Sarah Michelle Gellar, a eterna Daphne de Scooby-Doo, que vive Tanya Martin.

Patrick Gibson contou na entrevista que conheceu o Michael C. Hall, que interpreta o Dexter na série original, e disse que o ator passou o bastão para ele:

- Ele me passou o bastão, o que foi algo muito generoso e muito gentil. Ele disse que gostou de tudo o que viu durante o ensaio, então para mim foi um grande alívio, porque se ele não gostasse seria um problema, brincou. Ele foi incrível e ele contou muitas coisas interessantes sobre o personagem que ele desenvolveu ao longo de oito temporadas da série. Então foi ótimo ter essa oportunidade.

No palco, ambos elencos se emocionaram com o carinho dos fãs brasileiros e chamaram a plateia de melhor plateia do mundo. Ficou ansioso para assistir?