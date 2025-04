Cleo cancela show devido a condição médica: - Estou sem voz

Cleo compartilhou um texto em seu perfil nas redes sociais informando aos fãs que precisou cancelar o show que realizaria no próximo domingo, dia 6, em São Paulo. A cantora revelou que a decisão foi tomada após o médico informá-la que não poderia seguir com a apresentação, que fazia parte de seu novo projeto musical.

A artista começou lamentando a situação e explicou que está sem voz por conta de uma condição de saúde que não foi especificada.

Oi, meus amores. Essa é, sem dúvida, uma das mensagens mais tristes que tive que escrever... mas preciso contar para vocês que, por uma condição médica, eu estou sem voz, e meu médico me disse que não posso fazer o show neste domingo.

Em seguida, Cleo descreveu o quanto estava ansiosa para subir ao palco e cantar para a casa cheia.

Eu nem sei explicar quanto isso me dói. Esse projeto é um sonho no qual venho me dedicando há mais de um ano, e eu estava contando os dias para subir naquele palco e viver essa noite com vocês. Ter que adiar esse momento é devastador para mim, ainda mais sabendo que quase todos os ingressos já haviam sido vendidos.

Ela pediu desculpas pelo cancelamento e declarou que precisa focar na recuperação:

Quero pedir do fundo do coração mil desculpas a cada um que comprou ingresso, que se organizou. Sei o quanto isso é frustrante, e acreditem, para mim também é. Mas preciso me cuidar agora para poder voltar 100% e entregar o show que vocês merecem.

A cantora finalizou garantindo que divulgará a nota data do show assim que possível.

Prometo que em breve trago novidades sobre a nova data. Obrigada por todo carinho e compreensão. Amo vocês e espero ver cada um lá quando esse dia chegar!