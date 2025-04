Ananda Paixão visita Preta Gil no hospital: Parceirinha de história

Na noite da última quinta-feira, dia 3, Preta Gil mostrou que recebeu uma visita especial no hospital no qual está internada no Rio de Janeiro para uma nova bateria de exames enquanto segue na luta contra o câncer. A cantora Ananda Paixão, que também teve a doença, foi ver a filha de Gilberto Gil e prestar apoio à ela.

Preta gravou um vídeo do encontro e o compartilhou nas redes sociais. Nele, a cantora aparece segurando o livro Por Trás das Cicatrizes - Precisamos Falar Sobre o Câncer de Reto Em Mulheres, escrito por Ananda sobre a sua batalha contra a doença, que foi diagnosticada em estágio avançado no início de 2021. Com a obra em mãos, ela diz:

- A amiguinha vem fazer visita, traz um livro, faz massagem no pé... O livro dela se trata de um assunto que conheço muito bem. Não é só para quem teve câncer colorretal, é para todo mundo. Com essa energia dela, a gente acredita que vai sair dessa.

A artista retribuiu o carinho republicando o registro em seu perfil e declarou:

Todo meu amor por você Pretinha. Te amo!

Ananda ainda publicou uma selfie tirada ao lado de Preta e legendou:

Parceirinha de história e minha inspiração!