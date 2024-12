Aretha Oliveira fala com carinho de Chiquititas: Viveria tudo de novo

Aretha Oliveira é nossa eterna Pata de Chiquititas! Grávida de sua primeira filha, a atriz marcou presença na gravação do Geração Chiquititas. Feliz com a realização do projeto, ela contou que foi um presente receber o convite para este reencontro.

- Foi uma alegria, uma felicidade tremenda [...] na verdade, uma surpresa. É emoção atrás de emoção.

Aos 39 anos de idade, Aretha ainda é muito lembrada por seu papel como Pata. Segundo ela, é impressionante como as pessoas ainda lembram e se emocionam quando falam da produção e dos personagens:

- Me impressiona! Até hoje me impressiona o quanto as pessoas ainda lembram, o quanto as pessoas não apenas lembram, mas se emocionam porque se conectam diretamente com a criança interior, com o lado mais puro de cada um. E é muito bonito fazer parte de um dos momentos mais bonitos da vida de alguém, é realmente um presente.

Questionada sobre o sucesso da produção, que ainda segue viva no coração de muitos fãs, Aretha atribuiu o cuidado em que a novela foi criada como um dos motivos:

- Eu acho que foi uma novidade muito grande, um formato muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas, e feita de uma forma muito especial, muito genuína mesmo para as crianças. Tudo era muito cuidado, as letras das músicas eram muito bonitas. E eu acho que com tantos personagens diferentes, sempre tinha algum que você ia se ver nele, que ia te representar de alguma forma.