São Paulo pode definir campeão do Brasileirão

A definição do Campeonato Brasileiro está nas mãos do São Paulo. A depender do resultado entre Tricolor e Botafogo, o troféu do campeonato nacional pode trocar de dono. A bola rola para a rodada final às 16h, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O São Paulo tem vida definida no campeonato, com a vaga no G-8 garantida e sem chances de terminar entre os quatro primeiros. Porém, o Tricolor pode mudar tudo no topo da tabela.

Caso vença o Botafogo nesta tarde e o Palmeiras bata o Fluminense, em casa, o Alviverde conquista o título. Porém, se perder ou empatar com o Botafogo, o São Paulo acaba com o sonho do rival de conquistar a taça.

Para os cariocas, a conquista do torneio nacional seria a coroação da melhor temporada da história do clube, que já conta com a Libertadores.

O time de Zubeldía está ainda mais envolvido na definição pelo título, já que pode evitar um possível tricampeonato do Palmeiras. Até hoje, o São Paulo é o único time no País a conseguir conquistar três títulos do Brasileiro de forma consecutiva (2006, 2007 e 2008).

Pensando nisso, o técnico argentino não faz questão de ter força máxima em campo, e alguns dos titulares nem viajarão ao Rio de Janeiro. De acordo com o Zubeldía, atletas como Calleri, Liziero, Michel Araújo, Ferraresi, Wellington Rato e Ferreira não estão com o físico ideal e devem ficar na Capital, com foco já em 2025.