Moradores sentem falta de festejos no aniversário de Diadema

Diadema celebra neste domingo (8) 65 anos de história. Porém, neste ano não haverá grandes comemorações como geralmente ocorrem em outros anos e nas demais cidades do Grande ABC. Com verba enxuta, a cidade se restringiu apenas às menores atrações de Natal para comemorar simbolicamente o aniversário do município.

A falta desses festejos causaram estranhamento e decepção nos moradores da cidade, que já esperam o anúncio de uma programação mais robusta, com os grandes shows organizados na Praça da Moça, no centro. Alguns deles acreditam que a falta de investimento deste ano se deve à finalização do mandato do atual prefeito José de Filippi Júnior (PT), que entrega sua cadeira, em janeiro de 2025, para Taka Yamauchi (MDB).

"A cidade sempre tem atrações, elas fazem falta, tínhamos uma expectativa. O atual prefeito investia bastante em cultura, mas talvez não tenha feito dessa vez por sua saída. Gostaria que tivesse algo programado", diz Márcio Dias Lana, 31 anos, administrador-financeiro que mora na região central de Diadema, próximo à Praça da Moça, onde geralmente ocorrem os eventos.

Neste ano, A Praça da Moça recebe apresentações com artistas locais, que iniciaram na última quinta-feira (5), no Festival de Natal, que ocorre de terça a domingo, das 14h às 22h, até o dia 15 de dezembro. A programação sequer foi anunciada, os frequentadores acabam sabendo na hora quais serão os shows do dia. Os ritmos musicais são variados, de funk, samba e forró a orquestras e coral de crianças das escolas municipais de Diadema.

Um dos trabalhadores do evento, que inclusive teve estrutura e palco menores em comparação com os anos anteriores, comenta que não houve verba para este ano e que a Secretaria de Cultura de Diadema tem se esforçado para realizar algo com poucos recursos. Segundo ele, uma empresa privada patrocinou a atividade, mas não há divulgação de seu nome, nem do evento e da programação.

A atração é voltada ao período de Natal, mas especialmente para o aniversário da cidade não há nada programado. A Prefeitura não fez nenhuma divulgação e também não respondeu ao questionamento do Diário até o fechamento dessa matéria.

Lucas Eduardo Bezerra da Silva, 17 anos, estudante que mora na divisa de São Paulo com Diadema, mas considera-se um diademense pois cresceu na cidade e está sempre buscando diversão por lá, acredita que o investimento em atrações para a população é importante pois acaba sendo uma válvula de escape para os problemas do dia a dia.





"Tem muita coisa ruim acontecendo e, tanto as crianças como adultos, precisam desses momentos de alegria para ser feliz. Nesse mundo cinza em que vivemos, é um bom investimento dar alegria às pessoas. É bom para distrair e esvaziar a mente. Acho que deveria haver mais eventos, shows e atrações para as pessoas relaxarem e extravasarem, esquecerem um pouco os problemas depois de uma semana puxada", afirma.