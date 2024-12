Nina Braga participa de encontro do PL 60+ e destaca políticas públicas

A futura vereadora de São Bernardo, Nina Braga (PL), participou neste sábado (7) do primeiro encontro do "Movimento PL 60+" do Estado de São Paulo, realizado em Mogi das Cruzes. Ela destacou a importância da iniciativa do partido para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à população com mais de 60 anos, buscando ampliar a participação dessa faixa etária na política.

"Hoje participei do primeiro encontro do Movimento do PL 60+ do Estado de SP que aconteceu em Mogi das Cruzes. Uma excelente oportunidade que o nosso partido criou para trabalharmos com políticas públicas para pessoas com mais de 60 anos! Um caminho aberto para elas se envolverem cada vez mais na política!", afirmou.

Vale ressaltar que ela assumirá o primeiro mandato na Câmara Municipal no dia 1° de janeiro de 2025.