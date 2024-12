Gilvan destaca 'inovação, conexões globais e aprendizado' em visita à China

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), concluiu sua participação na "Missão China" com foco em aprendizado e estabelecimento de conexões globais. Em publicação nas redes sociais, neste sábado (7), ele relatou os principais pontos da viagem, que incluiu visitas às cidades de Xangai e Shenzhen, destacando áreas como tecnologia de ponta, sustentabilidade, cidades inteligentes e desenvolvimento econômico.

“Encerramos a Missão China com inspiração e novas conexões. O último dia reforçou tudo o que vivenciamos ao longo da semana: inovação, conexões globais e aprendizado que nos inspira a melhorar ainda mais a gestão pública de Santo André”, afirmou o prefeito eleito no Instagram (veja aqui).

A viagem, organizada pelo IBAP (Instituto Brasileiro de Administração Pública) em parceria com o Fonac (Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais), incluiu visitas técnicas a centros de inovação e tecnologia como o Shenzhen Futian Investment Promotion and Enterprise Service Center e o Centro de Desenvolvimento da Huawei. Gilvan também explorou estratégias de desenvolvimento sustentável no NDB (New Development Bank), instituição criada pelos Brics para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes.

“A missão nos proporcionou a oportunidade de mergulhar em experiências únicas em cidades como Xangai e Shenzhen, explorando temas como tecnologia de ponta, cidades inteligentes, sustentabilidade e estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico”, concluiu Gilvan.