Anchieta e Imigrantes registram congestionamento de 18 km sentido litoral

Neste sábado (7), as rodovias que ligam a Grande São Paulo ao litoral apresentam 18 km de congestionamento no sentido litoral e 10 km no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos, conforme informações da Ecovias.

No sentido litoral, os motoristas enfrentam lentidão em: Imigrantes: do km 32 ao km 43 e do km 50 ao km 53.

Anchieta: do km 27 ao km 31. Já no sentido São Paulo, a situação também é complicada, com congestionamentos nos seguintes pontos: Imigrantes: do km 60 ao km 50.

Padre Manoel da Nóbrega: do km 272 ao km 274. A recomendação é que os motoristas planejem a viagem com antecedência e evitem os horários de pico, caso possível, para minimizar o tempo de espera nas rodovias. As autoridades rodoviárias seguem monitorando a situação e orientam os motoristas a dirigirem com cautela.