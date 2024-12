Palavra do Leitor - 7 de dezembro de 2024

Mérito Legislativo

‘Honraria coroa 66 anos em defesa da democracia, afirma diretor do Diário’ (Política, dia 5). O Sindmed ABC (Sindicato dos Médicos do Grande ABC) vem com muito orgulho parabenizar o Diário, representado por seu diretor de Redação, Evaldo Novelini, pela Medalha Mérito Legislativo 2024, maior honraria outorgada pela Câmara dos Deputados. Desejamos efusivos votos de êxito e sucesso na continuidade do trabalho de comunicação que é executado com maestria pelo Diário há 66 anos.

José Roberto Cardoso Murisset

Presidente

Violência policial – 1

‘Após prisão de policial, Tarcísio admite erro sobre câmeras corporais’ (Setecidades, ontem). Passou da hora de desmilitarizar essa PM, uma polícia criada nas barbas da ditadura para servir como força auxiliar do Exército. Para perseguir, oprimir, torturar e executar opositores políticos.Que até hoje seguem uma cartilha de opressão ao menos favorecidos. Não podemos aceitar um regime militar dentro de um sistema democrático. O Brasil deve ser o único País democrático com uma polícia criada na ditadura. O pior é que agora estão se infiltrando na política e também nas escolas – isso é um risco à democracia.

Marcelo Mello do Santos

São Bernardo

Violência policial – 2

‘PMs filmados agredindo idosa na garagem de casa em Barueri são afastados’ (www.dgabc.com.br). Engraçado! Em alguns pontos de tráfico de drogas, como, por exemplo, prédio da Naval ao lado do Ecoponto Naval em Diadema, onde há tráfico de drogas desde 2008, quando o Lula veio na inauguração dos apartamentos, nenhum policial é valente. Viaturas desviam do local. Na Avenida Presidente Juscelino, onde é a famosa Favela da Coca, ponto de droga que funciona desde 1973, viaturas sequer circulam. Isso porque o batalhão fica a menos de 5 minutos de carro do local. E a Naval a mesma coisa, menos de 5 minutos de carro ou moto. Tivemos a prisão de um capitão do 13º Batalhão do bairro do Brás, cidade de São Paulo, na semana passada e mais um investigador do Deic. Operação realizada pela Polícia Federal. Morro do Samba em Diadema. Edilson Borges Nogueira, o famosa Biroska, comandava o tráfico nas sete cidades do Grande ABC. Procurado em sete Estados do Brasil, menos em Diadema, onde havia acerto com a polícia. Deu uma festa na rua da delegacia de Diadema. Tiveram de chamar polícia de outra cidade para prendê-lo, pois em Diadema tudo acertado com os policiais em relação a propina. Foi preso em 2001 e 2002 e o tráfico no Morro do Samba, onde morava, continua até hoje, os policiais passando por lá e pegando dinheiro. Lembrando que o Biroska foi morto em 2017 ou 2018, em Venceslau. Nenhum policial se atrevia a ser valente no Morro do Samba.

Neilor Almeida

Diadema

Violência policial – 3

Só afastados? O que fizeram é um tapa na cara da população. Onde estão o respeito, o preparo, o treinamento? É inaceitável fazerem o que fizeram com uma família idônea, mulher idosa. Vergonhoso. Acho as leis penais muito brandas no Brasil, para os bandidos, e acho que os policias que estão nas ruas para proteger a população deveriam ter a pena criminal dobrada por agir de forma incorreta, truculenta e abusiva contra as pessoas do bem. Infelizmente isso vem ocorrendo com bastante frequência. Que vergonha para a instituição.

Vilma Carlos da Silva

do Instagram

Mundial

‘Palmeiras pega Porto e Messi em sorteio do novo Mundial’ (Esportes, ontem). Ganhamos o Mundial de 1951 e partiremos para a conquista do bi nos EUA em 2025. Os rivais só têm intercontinental.

Soraia C. Pêra

São Bernardo