Misha Collins, de Supernatural, revela ter pedido personagem em The Boys

O primeiro dia oficial de CCXP24 já garantiu momento épicos! Um deles foi o painel em que Misha Collins, que vivia o eterno Castiel em Supernatural, respondeu às perguntas feitas pelo público do palco Thunder. Além disso, o ator fez revelações sobre a família, relembrou a série marcante e até contou que já pediu para entrar em um dos maiores programas da atualidade.

- E aí, galera? Eu estava com muita saudade de vocês.

Logo depois de surpreender os fãs com a frase em português, Misha foi além e revelou uma curiosidade sobre a família dele que agitou o público: o pai dele morou no Brasil. Segundo o ator, o senhor fala português bem melhor do que ele e viveu no país tropical na década de 60.

Após várias perguntas, a câmera foi para a área em que o pai do artista estava e pediram para que ele falasse algo para Misha. Então o pai do eterno Castiel deu um show de carisma ao elogiar o filho em português.

- Eu não tenho nenhuma ideia de que questão perguntar ao meu filho. É interessante assistir e estar aqui com vocês, é verdade que eu também sou fã de Supernatural. Sou um fã de Castiel. até certo ponto ele é um anjo, é verdade que ele tem um coração muito bonito.

Ainda contando sobre a família, Collins disse que foi cobrado pelo próprio filho para conseguir um novo papel. Segundo o ator, ele decidiu falar direto com um dos produtores de The Boys para entrar na série:

- Bem, eu falei com Eric sobre estar em The Boys. Meu filho ama The Boys. Ele me cobra: Pai, por que você não está em The Boys? O que há de errado com você?. E então eu falei com Eric: Isso é uma vergonha, meu filho tem vergonha de mim, por favor, me coloque em The Boys!. Então vamos ver, talvez ele ache algo. Agora teremos vários derivados de The Boys, é um universo inteiro que está sendo construindo. Então quem sabe? Há possibilidades, e eu adoraria estar em The Boys. Mas eu não sei se quero ser um personagem como Ron Benedict, que fez Deus em Supernatural e fez Splinter em The Boys.