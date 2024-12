Super apaixonado, João Guilherme se derrete por Bruna Marquezine: Ela é uma mulher admirável

João Guilherme se derreteu por Bruna Marquezine durante uma entrevista para a revista GQ. Ao falar sobre as gravações da série Amor da Minha Vida, no Disney +, o ator relembrou como foi conhecer a amada e trabalhar com ela na produção.

Na trama, João vive Gabriel, um dos pares românticos de Bia, personagem de Marquezine.

- Foi uma parceria muito legal, na época a gente não tinha nenhuma relação próxima do que a gente tem hoje. Foi o momento onde a gente se conheceu, hoje em dia é engraçado e legal ver isso, e pensamos o quanto seria legal trabalhar juntos de novo, começou ele.

E continua:

- Ela é uma mulher admirável, sempre admirei muito ela, pelo trabalho dela, e acho que por isso eu sou tão apaixonado, eu a admiro de várias maneiras.

Muito fofos, não é?