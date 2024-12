Tom Brady ainda está tentando superar separação e nova gravidez de Gisele Bündchen

Parece que ele ainda não seguiu em frente! Tom Brady não teria superado completamente o novo relacionamento da ex-mulher, Gisele Bündchen, principalmente após o anúncio da nova gravidez da modelo com Joaquim Valente. As informações são do jornal Daily Mail, que explica que o atleta está lidando com a dor da nova gestação da modelo.

Segundo uma fonte próxima a Brady, ele está melhor em relação à superação, mas no começo foi difícil.

- No começo, tudo era mais doloroso para ele: a gravidez, o novo namoro, ela seguindo em frente. Entretanto, ele se recupera e se mantém ocupado porque sabe que não pode se preocupar com aquilo que não pode controlar, contou.

A fonte ainda comentou ao veículo que Tom gostaria de se relacionar com uma pessoa nova, porém, anda muito focado na sua carreira como comentarista de esportes.

- Ele adoraria namorar mais, no entanto, Tom está ocupado e focado em seu primeiro ano como comentarista. No geral, é mais fácil para ele estar solteiro agora, completou.

Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram a separação em 2022 após 13 anos de relacionamento. Além disso, são pais de Benjamin de 14 anos de idade, e Vivian com 11 anos de idade.