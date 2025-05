Suspeito de planejar atentado em show de Lady Gaga foi deportado recentemente dos Estados Unidos

No último sábado, dia 3, Lady Gaga reuniu mais de dois milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora soltou a voz com os seus maiores sucessos e levou os fãs, que a aguardaram ansiosamente, à loucura.

Após a apresentação de Gaga, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que recebeu informações de que haveria um plano para cometer um ataque a bomba durante o show, visando atingir principalmente o público LGBTQIA+. A cantora chegou a se pronunciar sobre o assunto através do seu porta-voz e disse que só ficou sabendo da ameaça através da imprensa.

Dias após a repercussão do assunto e de duas prisões, o New York Post informou que o suspeito foi deportado dos Estados Unidos no mês de abril. Luis da Silva, de 44 anos de idade, queria transmitir ao vivo a execução de crianças e instalar bombas perto do palco durante a apresentação de Gaga. Agora, eles estão investigando por que da Silva foi deportado.

Vale pontuar que ele e um adolescente de 17 anos de idade foram detidos poucas horas antes de Gaga começar a se apresentar.

Lady Gaga descreve emoção de cantar no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, um dia após levar os fãs à loucura, Gaga se pronunciou e falou o que sentiu quando viu a multidão na praia.

Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite ? o imenso orgulho e alegria de cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as primeiras músicas me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha intensamente, sua cultura é vibrante e especial. Espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês.