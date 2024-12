Danielle Winits desabafa sobre Jônatas Faro, pai de seu filho mais novo: - Sou mãe solo

Convidada do podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi, a atriz Danielle Winits compartilhou momentos e informações sobre sua vida pessoal e a experiência com a maternidade. Na conversa, ela explica a relação que mantém com seus ex-companheiros e pais dos seus filhos.

- Eu gostaria de ser amiga, mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente, contou ela sobre a relação com Cássio Reis, com quem teve seu primogênito.

- Meu segundo filho, Guy, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação amigável, o que é uma pena, continuou sobre Jônatas Far, pai de seu herdeiro caçula.

A atriz ainda contou uma situação que aconteceu com o filho, que questionou se ela se considera mesmo uma mãe solo.

- Meu filho me falou outro dia: Mãe, você falou que é mãe solo, e eu respondi: Sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não tem voz e podem ver que eu também passo por coisas. Eu estou de salto alto aqui hoje, mas eu já ajoelhei, eu choro, eu fico exausta, eu sou uma pessoa de batalhas, contou.

Dani também compartilha sua felicidade de ter encontrado um parceiro como André Gonçalves, seu atual marido.

- Eu tive sorte de encontrar um companheiro, o Guy tinha cinco anos. Vai fazer oito anos que estou com o André.

No ano passado, o casal teve um pequeno rompimento no relacionamento um pouco antes do ator entrar no reality A Fazenda. Relembrando esse período, Winits explica que tiveram outras questões além do programa que levaram ao tempo na relação.

- Eu não acreditava que aquele lugar seria para ele. De fato, não era. Pronto, falei. Nós estávamos com outras questões e foi mais uma coisa para que a gente desse um tempo. Não foi falta de amor. Temos uma família. Ele é um paidrasto para o Guy, contou.