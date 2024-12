Musical de Natal reflete qual o presente perfeito da temporada

É mais importante dar um presente ou estar presente? Entre esta quinta (5) e sábado (7), a Cia de Artes Além do Véu estrela, com um corpo de mais de 50 artistas, uma importante reflexão sobre qual a importância e o real significado do Natal.

As sessões às 20h, na Avenida Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, ambientam-se em um dos invernos da década de 1950, em Londres. Por lá, o protagonista Arthur (que lembra Paddington, o urso mais famoso da literatura britânica) entra em uma busca incessante pelo presente perfeito de Natal para o filho.

“Buscamos sempre uma mensagem mais reflexiva. Nesta época do ano, em que as pessoas normalmente estão mais emotivas, a ideia é tocar o coração dos espectadores sobre o que realmente importa. Podemos muito bem buscar e nos sacrificar para dar o melhor objeto como presente, mas estar presente pode ser muito mais poderoso”, indica Leonardo Campos, diretor-geral do espetáculo, que é a sétima produção realizada pela companhia teatral da igreja evangélica Além do Véu, também com unidades em Santo André e Mauá.

Os últimos ingressos para a atração podem ser adquiridos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/presente-o-muscal/2690821?referrer=www.google.com.

A classificação indicativa estabelecida para acompanhar a arte cênica é 10 anos. Os valores das entradas variam de R$ 20 a R$ 100, conforme a proximidade dos assentos ao palco.