Obituário - 5 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Adelino Fernandes, 95. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Amélia de Matos, 95. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elmira Maria da Silva Santos, 92. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Narcizo Augusto Martins, 90. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Davi Severino dos Santos, 88. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes de Faria Bulba, 84. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque Bandeirantes, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

José Gomes de Souza, 82. Natural de Juazeirinho (Paraíba). Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurora Bernardo Pereira, 77. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Alves dos Santos, 77. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Neuza da Cunha, 75. Natural de Leópolis (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Penha Ferreira, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos dos Santos, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irani Gomes da Silva, 60. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Cozinheira. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Henrique Grava, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simony Sales Andrade, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nova Manchester, em São Paulo, Capital. Analista de TI. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO CAETANO

Irene Migliatti Rufato, 98. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida de Oliveira Gomes, 83. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Aclimação. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izelda Vijiolada Stoppa, 80. Natural de Rafard (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Vera Margarida de Paulo, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Dorival Aparecido Cardoso, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Terezinha. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

José Maria da Silva Bias Fortes, 74. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Alves da Silva, 68. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.