Ivete Sangalo liga para Ludmilla após esquecer de citá-la em discurso no Prêmio Multishow

Ivete Sangalo e Ludmilla levaram o prêmio de Axé/Pagodão do ano, no Multishow, por Macetando. Super merecido, não é? No entanto, só Veveta compareceu para receber o troféu e, na hora da emoção, acabou esquecendo de agradecer a parceira pela música.

Nas redes sociais, ainda na noite da última terça-feira, dia 3, a cantora disparou:

- Não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Obrigada por essa parceria linda.

Depois, ela ainda gravou outro vídeo dizendo:

- Estou passada. Fiquei nervosa. Te amo, Lud, esse prêmio é nosso.

Mas tudo foi resolvido, viu? Percebendo o esquecimento, Ivete ligou para Ludmilla para se desculpar diretamente:

- Estou agora mais tranquilo que liguei para Lud, que falei com a Lud.

Fofas, não é?