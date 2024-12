Flora e Vanessa discutem e tem choro após formação da roça... Veja tudo o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Na noite da última terça-feira, dia 3, rolou a formação de mais uma roça em A Fazenda 16, abalando alguns dos peões. Gui, Sidney, Flora e Gilsão estão na berlinda e, tirando o ator, os outros três participantes têm a chance de escapar da eliminação.

Na volta para a sede, Vanessa e Flora acabaram discutindo devido à organização dos votos e começaram a lavar a roupa suja.

- Na minha vida inteira, pela minha condição de ser filha de artista e tal, de ter oportunidade e ter bons lugares, eu fui usada minha vida inteira. Pô, será que eu não sou uma pessoa maneira, bonita, atraente, só tenho para dar, só sirvo de escada? Isso foi a vida inteira! Vou colar na Flora porque sei que ela vai gravar o Esquenta e eu vou gravar com ela e na semana seguinte eu não prestava para aquela pessoa, disse Flora a Sidney.

- Quem cola em quem aqui?, questionou Nêssa.

- Não estou falando com você. Me respeita, p***a. Não estou falando com você!, disparou a peoa.

- Acha que não sei gritar? Está falando sobre mim. Eu tenho direito de falar, rebateu Vanessa.

- Não vem pagar de santa! Você me colocou na roça, vacilou comigo mil vezes e sempre fica atrás de mim e vem falar que eu estou colando em você? Ah, me poupe!, finalizou Flora.

Flor chora após roça

A apresentadora Flor Fernandez não segurou as lágrimas em uma conversa com Gui na dispensa. Os dois refletiam sobre o jogo, quando o peão percebeu que ela estava triste com o posicionamento dele.

- Eu nunca, nunca, nunca, fui falsa com vocês, começou falando Flor.

- Aqui, a gente não sabe em quem confiar, em quem se aproxima da gente por interesse, tentou ajudar.

- A Luana ficou muito na dúvida, tadinha. Ela pensou em votar em mim, mas pelas coisas que a Flora fez... Mas não fica triste com ela, não, tá?, finalizou a apresentadora.