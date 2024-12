Poderosa! Anitta ganha duas categorias no Prêmio Multishow

Ela estava com tudo! Na noite de terça-feira, dia 3, rolou no Rio de Janeiro o Prêmio Multishow que reuniu grandes nomes da música brasileira. Mas uma artista roubou os holofotes, Anitta ganhou duas estatuetas no evento.

A artista tinha sido indicada a cinco categorias, sendo elas Melhor Clipe, Funk do Ano, Álbum do Ano, Artista do Ano e recebeu uma homenagem especial da premiação. Além de ganhar vários prêmios, Anitta se tornou a artista que mais vezes recebeu estatuetas no evento.

Falando sobre voltar ao Prêmio Multishow depois de cinco anos, Anitta contou que adora estar em meio aos fãs brasileiros e agradeceu por eles apoiarem os vídeoclipes. Isso porquê segundo ela, as artes são muito caras e não dão retorno para os artistas.