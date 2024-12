Anitta se torna artista mais premiada na história do Prêmio Multishow

Mais um recorde quebrado pela Girl From Rio! Nesta terça-feira, dia 3, Anitta se tornou a maior vencedora do Prêmio Multishow. Anteriormente, a artista dividia o pódio com Ivete Sangalo - ambas tinham 20 vitórias cada.

A cantora, que não marcava presença no evento há cinco anos, escolheu um vestido da marca de luxo Yves Saint Laurent para prestigiar a noite que celebra a música brasileira e subiu ao palco algumas vezes para agradecer os prêmios.

Anitta passou o rodo na premiação, assim que seu nome foi chamado pela primeira vez ao vencer Clipe TVZ do Ano, a Girl From Rio já quebrou o recorde, mas ela ainda somou o troféu com Funk do Ano - pela música Joga Pra Lua.