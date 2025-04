Shawn Mendes usa calça da marca de Sasha Meneghel e João Lucas elogia: Você ficou lindo com essa calça

Shawn Mendes não economiza em demonstrar o carinho que sente pelo Brasil. O cantor postou diversos cliques do seu show na Costa Rica, mas algo chamou a atenção dos fãs brasileiros: ele estava simplesmente usando uma calça da marca Mondepars, criada por Sasha Meneghel!

Nos comentários da publicação, João Lucas, marido da filha da Xuxa Meneghel, elogiou o artista e aproveitou para exaltar a marca da esposa:

Mano, você ficou lindo com essa calça.

A peça é vendida por 1.790 reais no site oficial da marca.

Vale lembrar que Shawn ficou muito falado após ter supostamente ficado com Bruna Marquezine, melhor amiga da Sasha e ex de João Guilherme, com quem terminou recentemente, durante sua passada pelo Brasil, onde fez uma apresentação no Lollapalooza, em São Paulo, na qual as duas e João estavam presentes.