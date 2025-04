Os Garotin, Grelo e Rita Lee estão entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira anunciou na noite desta quarta-feira, 9, os indicados nas 17 categorias da premiação. A cerimônia foi no novo prédio do Masp, em São Paulo, para artistas e convidados, e contou com a participação de Chitãozinho & Xororó, os homenageados deste ano. Essa é a 32ª edição do prêmio criado por José Maurício Machline.

Entre os artistas que receberam um maior número de indicações estão o trio Os Garotin, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que concorre nas categorias revelação, pop e lançamento pop, e o cantor goiano Grelo (o do hit Só Fé), que aparece nas categorias revelação, romântica e lançamento romântico.

Uma das novidades deste ano foram as novas categorias de música urbana - agora, divididas em rap/trap, reggae e funk. Anitta, um dos nomes mais fortes do funk, no entanto, só aparece na categoria lançamento em língua estrangeira, com o álbum Funk Generation. Ela disputa com nomes como Caetano Veloso, pela gravação da canção francesa La Mer, e Iza, pela versão do standard Cry My River.

A categoria MPB, que sempre foi uma marca registrada do Prêmio da Música, olhou para veteranos como Alaíde Costa, Dori Caymmi, João Bosco e MPB4 e para o novato Jota.Pê, ganhador de três Grammys Latinos. Há ainda duas indicações para projetos póstumos. Rita Lee (1947-2023) foi indicada duas vezes pela gravação de Voando, uma versão da canção italiana Nel Blu Dipinto Di Blu. Já Erasmo Carlos (1941-2022) ganhou destaque pelo projeto audiovisual Erasmo Esteves (Tijuca Maluca).

A cerimônia de premiação dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira está marcada para ocorrer no dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Anúncio teve homenagem para Chitãozinho & Xororó

Como é tradição, o Prêmio da Música Brasileira terá um artista homenageado na cerimônia de entrega dos prêmios. Para este ano, os escolhidos foram Chitãozinho e Xororó, cantores que já somam mais de 50 anos de carreira.

No aquecimento para a homenagem, na noite desta quarta-feira, que teve apresentação de Lázaro Ramos, a dupla assistiu a novos artistas da música brasileira revisitando seu repertório. Juliana Linhares cantou Coração Sertanejo; Daíra interpretou Nuvem de Lágrimas; Marina Sena escolheu a guarânia Vá Pra o Inferno com Seu Amor; Jota. Pê ficou com o hit raiz Fio de Cabelo; Mari Jasca cantou a melancólica Fogão de Lenha; Agnes Nunes deu sua versão para Se Deus Me Ouvisse; e Fitti se aventurou em Galopeira - e foi o mais aplaudido da noite.

No final das apresentações, Lázaro Ramos chamou Chitão & Xororó para o palco para cantar, junto com o elenco, o hit Evidências. "Nossas canções ficaram mais bonitas na voz de vocês", disse Xororó. "Estou até com vergonha de cantar agora", afirmou Chitão, arrancando risos da plateia.

O show foi dirigido por Giovanna Machline, filha de José Maurício Machiline. Ela também estará à frente da cerimônia de premiação, em 4 de junho.

Prêmio terá iniciativas para incentivar novos artistas

Uma deles, o Prêmio da Música Brasileira, que começou como Prêmio Sharp, em 1988, com o novo patrocinador, o banco BTG Pactual, vai proporcionar três ações para incentivar novos nomes da música brasileira.

Um delas, Música é Negócio, será uma plataforma online de ensino para músicos e profissionais do setor com aulas de gestão de carreira, construção de redes de contato, marketing e estratégias digitais, finanças, direitos autorais, contratos, captação de recursos e patrocínios.

Outra frente, batizada de Te Vejo no Palco, vai proporcionar o registro de produtos audiovisuais e fonogramas, com áudio de qualidade e imagens em alta resolução. A seleção será feita por meio de um edital.

Batizada de Incubadora de Talentos da Música, a terceira iniciativa vai oferecer mentoria e suporte para captação de recursos, construção de redes de contato, marketing, comunicação, finanças e assessoria jurídica.

"Essas iniciativas foram pensadas para ampliar o apoio aos artistas em diferentes momentos de suas trajetórias, oferecendo desde formação e mentoria até oportunidades reais de visibilidade e profissionalização. É um passo fundamental para garantir que a música brasileira siga forte, diversa e protagonista no nosso País", afirmou Giovanna Machline.

"Invisto meu tempo e meu trabalho para plantar de desenvolvimento de novos artistas. É necessário dedicação e investimento", disse Machline, no palco.

Para André Esteves, sócio-controlador do BTG Pactual, a música brasileira é "especial". "A minha alegria é ver uma imensidade, uma diversidade de talentos pelo Brasil. Está aqui o sertanejo, representado por essa dupla maravilhosa (Chitãozinho e Xororó) que trouxe para o Brasil algo que não existia. Tinha o country americano, mas criamos algo nosso. Toda essa criatividade nos inspirou (a apoiar ao prêmio)", disse Esteves.

O banco também irá patrocinar a nova temporada do programa Por Acaso, apresentado por Machline, que foi gravada na Pinacoteca de São Paulo, com convidados como Zélia Duncan, Agnes Nunes, Yamandú Costa, João Gomes entre outros artistas.

Os indicados em todas as categorias

Rap/Trap - Artista

BNegão

Duquesa

Emicida

Mv Bill

Yago Oproprio

Rap /Trap - Lançamento

Criolo, Dino dSantiago, Amaro Freitas - Esperança (Produzido por: Criolo e Nave)

Emicida - Acabou, mas tem... (Produzido por: Emicida e Damien Seth)

Marcelo D2, SambaDrive - Direct-to-Disc (Produzido por: Mario Caldato Jr.)

Mv Bill - Na Visão do Morador (Produzido por: Mortão e DJ Caique)

Yago Oproprio - Oproprio (Produzido por: Patricio Sid)

Raízes - Artista

Alceu Valença

Dona Onete

Elba Ramalho

Joelma

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Raízes - Lançamento

Alceu Valença - Bicho Maluco Beleza - É Carnaval (Produzido por: Tovinho)

Dona Onete - Bagaceira (Produzido por: Assis Figueiredo e Marcos Sarrazin)

Elba Ramalho - Isso Quer Dizer Amor (Produzido por: Luã Yvys)

J. Velloso, Recôncavo Experimental - J. Velloso e Recôncavo Experimental (Produzido por: Gustavo Caribé)

Mariana Aydar, Mestrinho - Mariana e Mestrinho (Produzido por: Tó Brandileone)

Reggae - Artista

Armandinho

Dasplanta

Mukambu

Nubia

Planta e Raiz

Reggae - Lançamento

Armandinho - Desses Olhos Tenho Medo (Produzido por: Armandinho)

Céu, RDD - Coração Âncora (Pruduzido por: RDD)

Gustah, Julian Marley, Rael - Love To Jah (Produzido por: Gustah)

Mukambu - Do Gueto ao Kilombo (Produzido por: AquaHertz)

Nubia - Sabores (Produzido por: Sandoval Filho)

Revelação

Grelo

Joyce Alane

Os Garotin

Rachel Reis

Sued Nunes

Pop - Artista

Céu

Liniker

Melly

Os Garotin

Tássia Reis

Pop - Lançamento

Céu - Novela (Produzido por: Adrian Younge, Pupillo e Céu)

Liniker - Caju (Produzido por: Liniker, Fejuca e Gustavo Ruiz)

Melly - Amaríssima (Produzido por: Melly, Deekapz, Theo Zagrae, Marcelo Delamare, Zamba, Tainã, Panda, Ícaro Santiago e Manigga)

Os Garotin - Os Garotin de São Gonçalo (Produzido por: Julio Raposo e Moodstock Music)

Tássia Reis - Topo da Minha Cabeça (Produzido por: Barba Negra, Felipe Pizzutiello, Kiko Dinucci, Evehive e Fejuca)

Samba - Artista

Alcione

Jorge Aragão

Martnália

Martinho da Vila

Zeca Pagodinho

Samba - Lançamento

Alcione - Marra de Feroz (Produzido por: Pretinho da Serrinha)

Antônio Neves - Deixa Com a Gente (Produzido por: Antônio Neves)

Martnália - Pagode da Martnália (Produzido por: Luiz Otávio, Marcia Alvarez e Marcus Preto)

Martinho da Vila - Violões e Cavaquinhos (Produzido por: Celso Filho, Martinho Filho (Pinduca) e Gabriel Lucchini)

Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) (Produzido por: Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha)

Rock - Artista

Black Pantera

Carne Doce

CPM22

Fresno

João Gordo

Rock - Lançamento

Ana Carolina - Ana Canta Cássia - Vol. 1 (Ao Vivo) (Produzido por: Ana Carolina)

Black Pantera - Perpétuo (Produzido por: Rafael Ramos)

Pitty - ACNXX Ao Vivo em Salvador (Produzido por: Rafael Ramos)

Planet Hemp - Baseado em Fatos Reais: 30 anos de Fumaça (Ao Vivo) (Produzido por: Daniel Ganjaman e Planet Hemp)

Titãs - Microfonado (Produzido por: Rick Bonadio e Sergio Fouad

Instrumental - Artista

Amaro Freitas

Carlos Malta

Hamilton de Holanda Trio

Hermeto Pascoal

Yamandú Costa

Instrumental - Lançamento

Amaro Freitas - YY (Produzido por: Amaro Freitas, Laercio Costa e Vinicius Aquino)

Clube do Balanço - Cadê Tereza? (Produzido por: Bruno Bona)

Hermeto Pascoal - Pra Você, Ilza (Produzido por: Fábio Pascoal)

Roberto Barreto, Manoel Cordeiro, Pupillo - Estado de Espírito (Produzido por: Pupillo)

Yamandú Costa - Ida e Volta (Produzido por: Yamandú Costa)

Romântica - Artista

Alice Caymmi

Grelo

Odair José

Roberta Miranda

Simone Mendes

Romântica - Lançamento

Alice Caymmi - O Amor (El Amor) (Produzido por: Diogo Strausz)

Grelo - É o Grelo (Produzido por: De Angelo)

Odair José - Seres Humanos (e a Inteligência Artificial) (Produzido por: Junior Freitas)

Roberta Miranda - Infinito, Ep.1 (Ao Vivo) (Produzido por: Roberta Miranda)

Simone Mendes - Cantando Sua História (Ao Vivo/ Vol.1 e Vol.2) (Produzido por: Eduardo Pepato)

MPB - Artista

Alaíde Costa

Dori Caymmi

João Bosco

Jota.Pê

MPB4

MPB - Lançamento

Alaíde Costa - E o Tempo Agora Quer Voar (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo e Emicida)

Caetano Veloso, Maria Bethânia - Fé (Ao Vivo) (Produzido por: Lucas Nunes)

Dori Caymmi - Prosa & Papo (Produzido por: Jorge Helder)

Jota.Pê - Se o Meu Peito Fosse o Mundo (Produzido por: Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto)

MPB4 - 60 Anos de MPB (Produzido por: Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira)

Funk - Artista

Deize Tigrona

MC Kevin o Chris

Pedro Sampaio

Torya

Valesca Popozuda

Funk - Lançamento

Deize Tigrona - Não Tem Rolê Tranquilo (Produzido por: Larinhx, KD Soundsystem, Badsista, Iasmin Turbininha e Boogarins)

Dennis, Ana Castela, Mc Gw - Ram Tchum (Produzido por: Dennis)

Jup do Bairro, Maria Alcina, Pagode da 27 - Amor de Carnaval (Produzido por: Fuso!)

Ludmilla, Wiu, MC Kevin o Chris - Sua Preferida (Produzido por: MC Kevin o Chris, Ldmilla e Kosta)

Pedro Sampaio - Aastro (Produzido por: Pedro Sampaio, Delano, Rafinha RSQ, DJ Topo e Pedro Breder)

Lançamento Eletrônico

Beagle Bonnie, DJ Noé - The Mad Wizards Sampler (Produzido por: Beagle Bonnie e DJ Noé)

Bixiga 70, DJ Mam - 100% 13 (Produzido por: DJ Mam)

Dre Guazelli - Know It (Produzido por: Dre Guazelli)

Jadsa, João Milet Meirelles, Taxidermia - Vera Cruz Island (Produzido por: Jadsa, João Milet Meirelles e Maíra Morena)

Mulú, Duda Beat - MTG Chiriro (Produzida por: Mulú)

Lançamento em Língua Estrangeira

Anelis Assumpção - Encore Un Tour (Produzido por: Anelis Assumpção, Saulo Duarte, Klaus Sena)

Anitta - Funk Generation (Produzido por: Márcio Arantes, DJ Gabriel do Borel, Tropkillaz, Brabo, Diplo, Julia Lewis e DJ GBR)

Caetano Veloso - La Mer (Produzido por: Caetano Veloso e Lucas Nunes)

Iza - Cry Me a River (Produzido por: Nani Palmeira e Reno Duarte)

Silvia Machete - Invisible Woman (Produzido por: Lalo Brusco)

Erudito - Lançamento

Alexandre Guerra, André Micheletti, Knut Andreas, Orquestra Sinfônica de Piracicaba - Concerto Místico Para Cello e Orquestra (Produzido por: Alexandre Guerra)

Orquestra Ouro Preto, Maestro Rodrigo Toffolo, Tim Rescala - Auto da Compadecida, a Ópera (Produzido por: Rodrigo Toffolo)

Orquestra Petrobras Sinfônica, Heitor Villa Lobos, Felipe Prazeres - Canções do Guia Prático, Vol.2 (Produzido por: Marcos Souza)

Orquestra Sinfônica Brasileira - Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras N.8 (Ao Vivo) (Produzido por: Orquestra Sinfônica Brasileira)

Quinteto Villa-Lobos - Sempre (Produzido por: Quinteto Villa-Lobos)

Projeto Especial - Artista

Luiz Melodia - Pérolas Negras - Um Tributo A Luiz Melodia (Produzidor por: Mahamund e Josefe)

Orquestra Frevo do Mundo, Pupillo, Davi Moraes - Moraes É Frevo (Produzido por: Pupillo, Davi Moraes)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Produzido por: Roberto De Carvalho)

Sabotage 50 (Produzido por: Zegon e Tejo Damasceno)

Vários Intérpretes - O Auto da Compadecida 2 (Trilha Sonora do Filme) (Produzido por: João Falcão, Ricco Viana e Carlinhos Borges)

Sertanejo - Artista

Ana Castela

João Gomes

Lauana Prado

Rionegro & Solimões

Zezé Di Camargo

Sertanejo - Lançamento

Ana Castela - Herança Boiadeira (Ao Vivo) (Produzido por: Cleyton Pekois e Eduardo Godoy)

João Gomes - Vaquejada Tá na Moda (Produzido por: Arine Music)

Jorge & Mateus - Check-In (Ao Vivo) (Produzido por: Dudu Borges)

Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) Vol. 1 (Produzido por: Eduardo Pepato)

Rionegro & Solimões - Rionegro e Solimões em Uberlândia (Produzido por: Júnior Melo)

Projeto Audiovisual - Artista

Dora Morelenbaum - A Melhor Saída (Dirigido por: Maria Cau Levy e Caio Mazzilli)

Emicida - Acabou, mas tem... (Dirigido por: Pedro Conti e Diego Maia)

Erasmo Carlos, Rubel, Emicida - Erasmo Esteves (Tijuca Maluca) (Dirigido por: Artur Miranda)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Dirigido por: Otávio Juliano e Luciana Ferraz)

O Terno ft. Devendra Banhart & Shintaro Sakamoto - Volta e Meia (Dirigido por: Tim Bernardes e Filipe Franco)