Ivete Sangalo e Preta Gil curtem show de Liniker no Rio de Janeiro

Ivete Sangalo e Preta Gil, amigas de longa data, curtiram a noite carioca juntinhas na última segunda-feira, dia 2. As cantoras estiveram presentes no show de Liniker, que rolou no Rio de Janeiro.

As duas curtiram a apresentação juntinhas, e se emocionaram em alguns momentos. Nas redes sociais, Preta escreveu:

My baby, te amo! Liniker, tão feliz em estar aqui nesse momento tão lindo para você e para nós que te amamos.

Vale lembrar que Preta está passando por um tratamento contra um câncer, por isso, precisa usar máscara de proteção facial. Durante esse período, o paciente oncológico fica com a imunidade mais frágil. Com isso, Preta tirou a máscara apenas para comer ou beber.