Policial de Diadema que arremessou homem de ponte é afastado

Um policial do 24º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Diadema foi afastado pela Secretaria de Segurança Pública, que instaurou inquérito após ele e outros PMs serem flagrados arremessando um homem de uma ponte na Zona Sul de São Paulo. Os nomes dos PMs envolvidos no caso não foram divulgados.

Um vídeo flagrou o momento em que, na madrugada da última segunda-feira (2), policiais aparecem em uma ponte em Cidade Ademar, na Zona Sul da Capital. Um deles levanta uma moto que está no chão. Outro traz um homem até o beiral da ponte, o agarra pela perna e o arremessa.

Não há notícias sobre o que teria ocorrido com o indivíduo que foi jogado. Outro vídeo, entretanto, mostra um corpo com as mesmas características boiando no rio.

“A Polícia Militar repudia veementemente a conduta ilegal adotada pelos agentes públicos no vídeo mostrado. Assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar os fatos e responsabilizar os policiais, que foram identificados e afastados. A instituição reitera seu compromisso com a legalidade, sem tolerar qualquer desvio de conduta”, diz a nota da Secretaria de Segurança Pública.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, divulgou vídeo no qual repudia a ação dos PMs. “Assisti o vídeo em que policiais militares participam de uma ação e um deles, lamentavelmente, arremessa um indivíduo que estava contido e controlado de uma ponte. Quero dizer que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos da Polícia Militar. Eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento de todos os policiais envolvidos. Bem como que, a partir de hoje, que eles cumpram expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos sejam esclarecidos”.afirmou.

Derrite classificou o caso como uma “ação isolada” e que isso não pode "denegrir" a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados. Ele finaliza dizendo que não irá tolerar nenhum tipo de “desvio de conduta” de policiais