Orlando Morando é homenageado na Alesp ao final do 2° mandato

Ao final de seu segundo mandato, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi homenageado ontem em sessão solene na Alesp (Assembleia Legislativa) com a outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A honraria, entregue no Plenário Juscelino Kubitschek, foi proposta pela esposa do chefe do Paço são-bernardense, a deputada estadual Carla Morando (PSDB).

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo é uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia, destinada a “personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade paulista”. A homenagem a Orlando Morando reconhece sua trajetória política e permanência à frente da Prefeitura de São Bernardo.

Os convidados, como a própria esposa, destacaram a carreira de Morando. “Em sua trajetória, Morando obteve grandes conquistas nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, política social, entre outras. Ficaríamos por horas relembrando seus feitos na Alesp, como deputado estadual, mas ser prefeito de São Bernardo sempre foi seu maior sonho. Ele dizia: ‘Quero deixar a cidade linda’. Em 2016, venceu a eleição e foi aí que a cidade começou a se desenvolver”, afirmou. “Quando, lá atrás, você me pediu em casamento, não imaginava que seria tão especial e desafiador. Foi com você que construí meu maior tesouro, nossa família”, acrescentou.

O prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), também exaltou a trajetória ao lado do chefe do Executivo. “Mais do que justa, é merecida esta honraria pelo trabalho prestado, não só nesta Casa. Você passou por aqui e deixou história, legado de debates em prol do Estado e do Grande ABC. Aqui, tenho certeza, você se preparou para ser prefeito de uma das maiores cidades de São Paulo e do País. Tenho orgulho de ter sido eleito e reeleito ao seu lado (como vice) e ajudado São Bernardo a avançar naquilo que estava parado e hoje a gente vê entregue, agora com a missão de continuar o trabalho.”

Por fim, Morando agradeceu as homenagens e adotou tom crítico em relação à polarização do País. “Encerrarei meu mandato, no dia 31 de dezembro, muito tranquilo em passar o cargo ao Marcelo Lima, mas não vou perder o direito à indignação. Vou continuar sendo ativista político, fazendo a boa política, criticando os erros, apontando as soluções e defendendo o que pode mudar para melhor a vida das pessoas, porque esse debate vazio feito por esquerda e direita não melhora a vida de ninguém. É só ‘blá-blá-blá’”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença de autoridades da região, como o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), além de secretários municipais e vereadores. Morando ainda agradeceu a esposa, Carla, pela parceria ao longo dos anos e pela homenagem e, também, aos familiares, amigos e demais convidados. “Este reconhecimento não é só meu, mas de todos que confiaram no meu trabalho e caminharam ao meu lado. Agradeço a minha esposa e deputada Carla Morando pela homenagem. Aos meus filhos, Orlandinho e Antonella; minha mãe, Catarina; minha irmã, Márcia; e meus sobrinhos Flávia e Nicolas; agradeço pela presença. Ao meu pai, Orlando, um lutador, muito obrigada por tudo.”